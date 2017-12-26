Галактионов: «В европейском футболе совсем другое отношение к детям»

Главный тренер «Ахмата» Михаил Галактионов, проходивший стажировку в нескольких голландских клубах, рассказал, что его удивило в детском футболе в Европе.

«В первую очередь удивило отношение к детям, не сопоставимое с тем, что происходило в нашем футболе. Сегодня большинство ведущих академий в России перестроились и стараются делать акцент на индивидуальном обучении футболиста. Европейские школы тем и отличаются от наших, что там готовят игроков, а у нас – команды. В России во главе угла ставится результат – на первенстве Москвы, чемпионате России, каких-то этапах по зачётным возрастам. Поэтому и приток игроков маленький. В Европе результат по детям никого не заботит – на первом месте стоит развитие игрока, не боящегося обыгрывать один в один и вместе с тем обладающего высокой тактической выучкой.

Мы слышим декларации, что надо воспитывать футболистов, но не в топовых академиях клубов низших лиг от тренеров по-прежнему требуют результат – иначе с ними просто не продлят договор. Как учить, развивать подопечных, когда над головой висит дамоклов меч увольнения? Это ни в какие ворота не лезет! Естественно, при этом и тренер должен быть образованным, хотеть учиться. Не буду называть фамилий, но как-то я приехал в один из регионов – и глазам своим не поверил. Выходит команда 12-летних мальчишек на новое поле, постеленное РФС. А с ними тренер… в шлёпках. Снял майку, сел загорать. Мячик кинул ребятам – играйте…»

Галактионов также заявил, что со временем планирует вывести «Ахмат» в еврокубки.