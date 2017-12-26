Степашин: «Учитывая сказанное Денисовым в раздевалке, я бы тоже не вернул его в сборную»

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира-2018 и прокомментировал нежелание наставника национальной команды Станислава Черчесова вызывать в сборную полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, игравшего под руководством Черчесова в «Динамо».

«На первый матч собираюсь пойти. Игра с Саудовской Аравией. Черчесову я уже сказал: имей в виду, самый принципиальный матч – с Саудовской Аравией. Пусть сейчас мы и задружились.

С Испанией команда Черчесова понравилась. Всё зависит от настроения. Вспомните, как Корея с Гусом Хиддинком дошла до полуфинала! Это же средняя команда, а какое настроение было. Судьи помогли? Судьям надо улыбаться. Показывать, как ты любишь футбол. И видеоповторы введут – может, наши голы засчитают, хотя бы один.

Не попробую ли уговорить Черчесова вернуть Денисова? Знаю, что сказал Денисов в раздевалке. Я бы его не вернул».