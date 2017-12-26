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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
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Степашин: «Учитывая сказанное Денисовым в раздевалке, я бы тоже не вернул его в сборную»

сегодня, 06:41

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира-2018 и прокомментировал нежелание наставника национальной команды Станислава Черчесова вызывать в сборную полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, игравшего под руководством Черчесова в «Динамо».

«На первый матч собираюсь пойти. Игра с Саудовской Аравией. Черчесову я уже сказал: имей в виду, самый принципиальный матч – с Саудовской Аравией. Пусть сейчас мы и задружились.

С Испанией команда Черчесова понравилась. Всё зависит от настроения. Вспомните, как Корея с Гусом Хиддинком дошла до полуфинала! Это же средняя команда, а какое настроение было. Судьи помогли?  Судьям надо улыбаться. Показывать, как ты любишь футбол. И видеоповторы введут – может, наши голы засчитают, хотя бы один.

Не попробую ли уговорить Черчесова вернуть Денисова? Знаю, что сказал Денисов в раздевалке. Я бы его не вернул».

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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 14:19
Денисов, конечно, скандалист. Но в данном случае он прав.
Red_Dog
Red_Dog ответил Павел Амурский
сегодня в 14:10
Павел Амурский:
Денисов глубоко сомневается в професиональных способностях спартача Черчесова, ещё ни один спартач никогда не добился успеха на международной арене.
Мужик, ну тут очевиднейшие контрпримеры - Аленичев и бывшие игроки Спартака
на ЕВРО 2008 (и это безусловно успех)
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 13:11
И кто ещё верит в функционера Степашина, "политика и человека"?
Мерзко от того, что пробившаяся в верхние ряды обнаглевшие чиновники начинаю чувствовать себя великими князьями, потешающимися над мнением плебеев.
Не Динисова жалко, за страну обидно...)))
Gotlib
Gotlib ответил Павел Амурский
сегодня в 12:55
Павел Амурский:
Денисов глубоко сомневается в професиональных способностях спартача Черчесова, ещё ни один спартач никогда не добился успеха на международной арене.
Олимпиада 1956 года это не международная арена?
Фата лист
Фата лист ответил greck
сегодня в 12:33
В прессе раньше писали, что разговор был в кабинете главного тренера, да и от футболистов по этому поводу комментариев не было, в осном от руководящих чинов, следовательно я склонен верить, что разговор был в коморке тренера, а не раздевалки, как говорит господин Степашин.
удав
удав
сегодня в 12:27
еще один уникум!ну при чем здесь дружба-не дружба с саудитами??это праздник футбола, не надо опять в него очередную политику тащить!
Верг
Верг
сегодня в 12:25
в зените он хотел получать как халк , в анжи как этоо и виллиан, в динамо как данни и вальбуэна, в итоге чуток хотелку приструнил и хочет получать как сычев!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:00
Есть такое понятие как дисциплина и в спорте оно очень важное... Пример - Криштиано Роналду.
Посмотрите на Денисова, из-за своего языка его вышвырнули из сборной и Зенита.... Думаете, он поумнел? Где он сейчас? Кто он сейчас? Да, он богатый.. Но это не самое важное в жизни , если об тебя вытерли ноги и вышвырнули отовсюду.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 11:37
Степашин,когда то при открытии Ахмат-Арены ты посетил стадион.И помню твой вопрос Кадырову Рамзану,-Имея такие условия,что Вы в хвосте таблицы плететесь? Теперь у нас вопрос к тебе,-Сколько Динамо будут плестись в хвосте и есть ли там люди вообще разбирающиеся в футболе,Хватит издеваться над болельщиками клуба.Среди болельщиков Динамо очень много людей пожилого возраста,как им на это все смотреть?
Palex
Palex ответил Caniggia
сегодня в 11:36
А ты в курсе,что он сказал?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:31
Правильно, такое не прощается, думать надо прежде чем изрыгать матерную грязь на человека!
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 10:46
Денисов глубоко сомневается в професиональных способностях спартача Черчесова, ещё ни один спартач никогда не добился успеха на международной арене.
Дед Мазая
Дед Мазая ответил борька
сегодня в 10:45
борька:
И. Денисов и не стремится в сборную Черчесова. Это не сборная, когда любой чиновник сует свое рыло в дела тренрского штаба!
Вот пусть и не стремится, а карьера скоро закончится. И с Зенитом он был за идею, а не за деньги. И в Анжи он был прав. И в Динамо он лучше знал, что и как. Только у Семина угомонился наконец...
Дед Мазая
Дед Мазая
сегодня в 10:43
Есть такое понятие как субординация. Многие из вас бы терпели подчиненного, который вас назвал г*вн*м?
борька
борька
сегодня в 10:33
И. Денисов и не стремится в сборную Черчесова. Это не сборная, когда любой чиновник сует свое рыло в дела тренрского штаба!
drug01
drug01
сегодня в 10:22
Степашин выходит на арену,значит жди беды.....
greck
greck ответил Фата лист
сегодня в 09:45
Фата лист:
Вся разница между Денисовым и Черчесовым в том, что один сказал другому один на один в глаза, а другой всем раструбил, что в дальнейшем в прессу вылилось.
в раздевалке - это не один на один, а один на двадцать один...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:34
Главное чтоб после ЧМ все не повторили эти слова в адрес Черчесова.........
Фата лист
Фата лист
сегодня в 09:20
Вся разница между Денисовым и Черчесовым в том, что один сказал другому один на один в глаза, а другой всем раструбил, что в дальнейшем в прессу вылилось.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 09:19
Пожарник взомнил себя попечителем результатов?
Есть медали
Есть медали
сегодня в 09:09
Личная неприязнь - не очень то и профессионально
самуил кац
самуил кац
сегодня в 08:51
Считал Степашина адекватным, весьма неглупым человеком. А вот сейчас что-то засомневался.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:10
Длинный язык до добра никого не доводит.
Sem25
Sem25 ответил mat73
сегодня в 08:03
mat73:
"-Я твой дом труба шатал" было наверное
По слухам, он сказал, что ни тренером, ни человеком Черчесова не считает.
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди
сегодня в 07:43
Тренеришка ))))))
mat73
mat73
сегодня в 07:09
"-Я твой дом труба шатал" было наверное
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