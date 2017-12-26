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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
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Степашин: «Знаю, что Дзюба был близок к переходу в „Локо“, но помешала высокая зарплата»

сегодня, 08:00

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин убеждён, что нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе этим летом нужно было переходить в «Локомотив»:

«Дзюбе надо было переходить в „Локо“ к Палычу. Точно знаю, что всё было близко к завершению, но помешала высокая зарплата. И зря. Да, получил бы на миллион меньше, но не умер бы от голода! И играл бы. С другой стороны, тогда, возможно, не раскрылся бы Фарфан или Миранчуки. Кто его знает. Всё к лучшему.

Не знаю, случится ли этот трансфер зимой. Дзюбе надо решать, но я не уверен, что сейчас это так нужно „Локомотиву“. Юрий Палыч понимает, что у него команда. Если туда сейчас кого-то добавить, можно баланс разрушить».

Президент «Локомотива» Илья Геркус недавно отметил, что не думает, что Дзюба может усилить «железнодорожников».

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Все комментарии
malnef
malnef
сегодня в 14:57
Логика Тёмы: - Лучше хорошо "сидеть" (за хорошую ЗП), чем "бегать" за какие то "копейки"! )))
mat73
mat73
сегодня в 14:07
Дзюба притягивает неудачу. Не нужен он нормальным командам, пусть сидит в Зените!
Байкал-38
Байкал-38 ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:35
Jeck Denielse:
Не стоит видеть в каждой букве какое то унижение и сарказм.... Речь не о Зените...и ветка называется не "Зарплаты питерских лавочников" а "Почему второй бюджет лиги железнодорожники используют на оплату проигранных судов и на неоднозначные приобретения ненужных вратарей, при невозможности даже арендовать Дзюбу "..... "МосГорСтрах чемпионат" чем дальше тем потешней... Бывшие судьи проникли в структуры команд..))) Второй год воспевание масс-медиа суперкоманд...которых еле хватает чтоб противостоять Шерифам-Мариборам......но у которых гарантирован счёт 1:0 в РПФЛ....после 92-й минуты)) Зенит то здесь при чём....Зенит над всем этим...Что позволено Кесарю...))) Кого желает того покупает...кого хочет продаёт....свобода выбора и поиск усиления команды конечно не гарантируют быстрый и неминуемый результат...но нельзя не отметить благородство клуба....позволяющему иногда думать что в Москве есть команды сильней Зенита...)))) Удачи !!!!!!
Это прежде всего адекватный ответ болельщику, который смеётся над другой командой не замечая что творится в его команде!
Про бывших судей говоришь? А как же быть с действующими судьями? которые свистят и удаляют игрока который даже не нарушал и ничего не говорил судье, вместо что бы показать жёлтую другому? Тем более удаление подсказал резервный судья исполнив указание от Зенита! И тот бывший о ком ты намекаешь ничего не мог поделать! Как говориться за всё уплачено!
И объясни мне тогда непонятливому как так Локо у Вас 3:0 в Питере выиграл?
И твоя манера общения смахивает на манию величия! Но что то и в чемпионате последнее время не блещите и на европейской арене! Прошлую бесславную лигу Европы помнишь? кого вы там со скрипом обыгрывали и кому влетали, а лучше вспомним как проходили Бней Иегуда. Боже мой кто это? что за "великая" команда, наверное больше чем Реал ЛЧ выигрывала. да почётно такой команде проиграть дома всего со счётом 0:1! Выстояли, продержались!
Забавно после этого слышать смешки даже в сторону Локомотива, ведь для Вас мы не соперники! Ну, ну посмотрим!
LESTER68
LESTER68
сегодня в 12:22
Дзюба может усилить только Дом-2.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Байкал-38
сегодня в 12:18
Байкал-38:
Мы уже с тобой разговаривали на тему как болельщики Зенита могут смеяться над Локо! Но ты всё не уймёшься! Jeck Denielse: "Локо и деньги - это отдельный разговор...долгий и смешной..." Ты реально так думаешь? ну ладно допустим, но тема деньги и Зенит это вообще умора!!! Jeck Denielse: "Конечно лучше провернуть "сверхвыгодную" сделку по Медведеву....и платить Чорлуке зарплату равную бюджету 4-х клубов из нижней части таблицы - чем арендовать Дзюбу ))))" Но тут ты вообще просто напросто унизил свой Зенит!!! Какие трансферы у Вас и какие зарплаты у Ваших лавочников?! Так на их зарплату можно ещё команд 10 РФПЛ создать и играть не хуже сегодняшнего Зенита!!! Ещё раз скажу ничего против Зенита не имею, но Вам тоже надо думать о чём и о ком писать! Ибо Вы прежде всего унижаете и смеётесь над своей же командой!!!
Не стоит видеть в каждой букве какое то унижение и сарказм....

Речь не о Зените...и ветка называется не "Зарплаты питерских лавочников" а "Почему второй бюджет лиги железнодорожники используют на оплату проигранных судов и на неоднозначные приобретения ненужных вратарей, при невозможности даже арендовать Дзюбу ".....

"МосГорСтрах чемпионат" чем дальше тем потешней...
Бывшие судьи проникли в структуры команд..)))
Второй год воспевание масс-медиа суперкоманд...которых еле хватает чтоб противостоять Шерифам-Мариборам......но у которых гарантирован счёт 1:0 в РПФЛ....после 92-й минуты))

Зенит то здесь при чём....Зенит над всем этим...Что позволено Кесарю...)))
Кого желает того покупает...кого хочет продаёт....свобода выбора и поиск усиления команды конечно не гарантируют быстрый и неминуемый результат...но нельзя не отметить благородство клуба....позволяющему иногда думать что в Москве есть команды сильней Зенита...))))

Удачи !!!!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответил Jeck Denielse
сегодня в 11:01
Jeck Denielse:
Локо и деньги - это отдельный разговор...долгий и смешной... Конечно лучше провернуть "сверхвыгодную" сделку по Медведеву....и платить Чорлуке зарплату равную бюджету 4-х клубов из нижней части таблицы - чем арендовать Дзюбу ))))
Мы уже с тобой разговаривали на тему как болельщики Зенита могут смеяться над Локо! Но ты всё не уймёшься!

Jeck Denielse: "Локо и деньги - это отдельный разговор...долгий и смешной..."

Ты реально так думаешь? ну ладно допустим, но тема деньги и Зенит это вообще умора!!!

Jeck Denielse: "Конечно лучше провернуть "сверхвыгодную" сделку по Медведеву....и платить Чорлуке зарплату равную бюджету 4-х клубов из нижней части таблицы - чем арендовать Дзюбу ))))"

Но тут ты вообще просто напросто унизил свой Зенит!!! Какие трансферы у Вас и какие зарплаты у Ваших лавочников?! Так на их зарплату можно ещё команд 10 РФПЛ создать и играть не хуже сегодняшнего Зенита!!!
Ещё раз скажу ничего против Зенита не имею, но Вам тоже надо думать о чём и о ком писать! Ибо Вы прежде всего унижаете и смеётесь над своей же командой!!!
VIPded
VIPded
сегодня в 10:54
Главное, что лавочнику Тёме она не мешает. )))
starche
starche
сегодня в 10:49
Высокая зарплата ещё никому не мешала!)))
Байкал-38
Байкал-38 ответил Sem25
сегодня в 10:45
Sem25:
Ты присутствовал при переговорах? Извини, раз так)))
Лично нет конечно, но разговор шёл только об аренде, выкупать его не планировалось, по крайней мере сейчас, а там видно было бы.
albucid
albucid
сегодня в 10:38
Степашка специалист широкого профиля. Он пожарник и чекист, счетовод и футболист.
В общем, где бы ни работать, только бы не работать.
анжи2
анжи2 ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:32
Jeck Denielse:
Локо и деньги - это отдельный разговор...долгий и смешной... Конечно лучше провернуть "сверхвыгодную" сделку по Медведеву....и платить Чорлуке зарплату равную бюджету 4-х клубов из нижней части таблицы - чем арендовать Дзюбу ))))
Чорлука заслуживает сколько бы не платили ему и отрабатывает эти деньги. Такая палитика Локо пока дает результат,в отличии от вашей многомиллионной транферной компании которая равна бюджету 10 команд РФПЛ. На одну з/п дзюбы можно было бы 5 команд содержать
анжи2
анжи2
сегодня в 10:22
Дзюба-игрочишка,а его зарплата-зарплатище!!!
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 10:20
Вот кто придумал этому Дзюбе 3,6 млн платить? Кто он такой? Обамеянгу 4 платят. Но простите кто Обамеянг и кто Дзюба. Так же и по Денисову. Они и половины этих бабок не стоят. Но так как у Газпрома денег пресс-платите дальше Дзюбе и старперам типа Ивановича да Жиркова. с такой политикой не видать вам Чемпионства как своих ушей!
AmG1991
AmG1991
сегодня в 09:51
Да пусть в зените полировщиком скамеек работает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:41
Локо и деньги - это отдельный разговор...долгий и смешной...

Конечно лучше провернуть "сверхвыгодную" сделку по Медведеву....и платить Чорлуке зарплату равную бюджету 4-х клубов из нижней части таблицы - чем арендовать Дзюбу ))))
Colonist
Colonist
сегодня в 09:33
Сидеть за огромные бабки, или работать за меньшие? Я точно знаю, что выберет Дзюба!
rawer
rawer
сегодня в 09:19
у дзюбы будет еще 2 сезона чтобы получить медальку сидя на скамейке
Sem25
Sem25 ответил Байкал-38
сегодня в 09:13
Байкал-38:
Ты о чём? Откуда взялась сумма в 2.5 млн. и причём тут контракт до 2020 года? Ты видать реально не в теме, речь шла об аренде до конца чемпионата. Выкупать дорогой контракт в России никто не будет, ну только если умалишенный! Локо точно на это не пойдёт. Так, что сначала подумай проверь, а потом пиши такие цифры!
Ты присутствовал при переговорах? Извини, раз так)))
Казанский
Казанский
сегодня в 08:54
Многим игрокам Зенита мешает перейти в другой улуб на постоянную игровую практику это проклятый якорь под названием "большая зарплата"((Приходится плакать,страдать,терпеть,но оставаться в Питере на лавке..
самуил кац
самуил кац
сегодня в 08:47
Паровозам жутко повезло, что не обзавелись деревом !
Байкал-38
Байкал-38 ответил Sem25
сегодня в 08:46
Sem25:
На 2.5 млн меньше. У Дзюбы контракт до лета 2020 г.
Ты о чём? Откуда взялась сумма в 2.5 млн. и причём тут контракт до 2020 года?
Ты видать реально не в теме, речь шла об аренде до конца чемпионата. Выкупать дорогой контракт в России никто не будет, ну только если умалишенный! Локо точно на это не пойдёт. Так, что сначала подумай проверь, а потом пиши такие цифры!
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:42
Зачем Дзюбе лишние телодвижения делать и искать себе новое место? Его зенитовская лавка кормит лучше чем вся Премьер лига вместе взятая.Так что не стоит ждать ни в зимнее трансферное окно,ни в летнее, того что Дзюба покинет Зенит )
Sem25
Sem25
сегодня в 08:30
На 2.5 млн меньше. У Дзюбы контракт до лета 2020 г.
морозз
морозз
сегодня в 08:22
Дзюба приходит только за деньгами и Чемпионством, пусть играет в Зените! Везунчик!
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 08:22
Сильно дорогая шпала
Johnny77rus
Johnny77rus
сегодня в 08:21
За "тренеришку" или че нить подобное можно от Палыча и леща смачного схватить
Efimych
Efimych
сегодня в 08:20
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 08:18
    Я не оправдываю шлюбу, он должен закончить свою жалкую карьеру в арарате, но сам то степашин, готов на миллион меньше получать? От голода бы умер или нет?
    Может и своему динамо бы помог из околпердива вылезти.
    Шлюба то закончит, через пару лет, а этот все жирует, непотопляемый))
    Кирилыч
    Кирилыч
    сегодня в 08:17
    Локо оно не надо. Оно пусть в зените играет на скамейке.
    борька
    борька
    сегодня в 08:17
    Палычу он не нужен!
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