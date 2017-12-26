Степашин: «Знаю, что Дзюба был близок к переходу в „Локо“, но помешала высокая зарплата»

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин убеждён, что нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе этим летом нужно было переходить в «Локомотив»:

«Дзюбе надо было переходить в „Локо“ к Палычу. Точно знаю, что всё было близко к завершению, но помешала высокая зарплата. И зря. Да, получил бы на миллион меньше, но не умер бы от голода! И играл бы. С другой стороны, тогда, возможно, не раскрылся бы Фарфан или Миранчуки. Кто его знает. Всё к лучшему.

Не знаю, случится ли этот трансфер зимой. Дзюбе надо решать, но я не уверен, что сейчас это так нужно „Локомотиву“. Юрий Палыч понимает, что у него команда. Если туда сейчас кого-то добавить, можно баланс разрушить».

Президент «Локомотива» Илья Геркус недавно отметил, что не думает, что Дзюба может усилить «железнодорожников».