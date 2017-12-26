Григорян: «„Луч“ может выйти на „Спартак“, а я знаю, что с ним делать на Дальнем Востоке»

Александр Григорян, который в ближайшее время может возглавить «Луч-Энергию», рассказал о задачах приморского клуба:

«Мы общались с исполнительным директором клуба Евгением Стрижиченко, но пока нужно дождаться окончательного решения руководства клуба. Хотел бы вернуться во Владивосток и помочь команде выстоять в очень непростой обстановке. На весну у команды остались матчи с клубами, которые стремятся к повышению в классе, а также с прямыми конкурентами в борьбе за выживание в ФНЛ. Есть ещё один важный момент: у „Луча“ великолепные шансы привезти во Владивосток полуфинал Кубка России, где владивостокский клуб, скорее всего, будет соперничать с московским „Спартаком“. А уж что делать со столичным „Спартаком“ на Дальнем Востоке, я знаю – у меня есть своё мнение и опыт.

Мне сказали, что нынешнее руководство очень амбициозно и на следующий сезон хочет поставить задачу выйти в Премьер-Лигу. Не знаю, имею ли я право такое говорить, но останусь в своём репертуаре и попробую рискнуть. Мне нравится, что есть такие амбиции.

Тем не менее, нынешние руководители понимают, какое наследство досталось. Имеющиеся долги в одночасье не погасить, плюс команда находится в подвале таблицы. Для меня имеет большое значение сохранение прописки в лиге и чтобы „Луч“ сделал это достойно. Важно будет показать качественную игру, и я буду безумно рад, если мы разочаруем тех болельщиков, которые к этому относятся скептически. Сделаю для этого всё возможное».

Напомним, «СКА-Хабаровск» под руководством Григоряна обыграл «Спартак» в Кубке России в 2016 году.