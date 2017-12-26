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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
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Григорян: «„Луч“ может выйти на „Спартак“, а я знаю, что с ним делать на Дальнем Востоке»

сегодня, 07:41

Александр Григорян, который в ближайшее время может возглавить «Луч-Энергию», рассказал о задачах приморского клуба:

«Мы общались с исполнительным директором клуба Евгением Стрижиченко, но пока нужно дождаться окончательного решения руководства клуба. Хотел бы вернуться во Владивосток и помочь команде выстоять в очень непростой обстановке. На весну у команды остались матчи с клубами, которые стремятся к повышению в классе, а также с прямыми конкурентами в борьбе за выживание в ФНЛ. Есть ещё один важный момент: у „Луча“ великолепные шансы привезти во Владивосток полуфинал Кубка России, где владивостокский клуб, скорее всего, будет соперничать с московским „Спартаком“. А уж что делать со столичным „Спартаком“ на Дальнем Востоке, я знаю – у меня есть своё мнение и опыт.

Мне сказали, что нынешнее руководство очень амбициозно и на следующий сезон хочет поставить задачу выйти в Премьер-Лигу. Не знаю, имею ли я право такое говорить, но останусь в своём репертуаре и попробую рискнуть. Мне нравится, что есть такие амбиции.

Тем не менее, нынешние руководители понимают, какое наследство досталось. Имеющиеся долги в одночасье не погасить, плюс команда находится в подвале таблицы. Для меня имеет большое значение сохранение прописки в лиге и чтобы „Луч“ сделал это достойно. Важно будет показать качественную игру, и я буду безумно рад, если мы разочаруем тех болельщиков, которые к этому относятся скептически. Сделаю для этого всё возможное».

Напомним, «СКА-Хабаровск» под руководством Григоряна обыграл «Спартак» в Кубке России в 2016 году.

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Все комментарии
Николай 86
Николай 86
сегодня в 18:21
Хоть бы регламент почитал. Он чисто технически не сможет сыграть со Спартаком дома
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 17:22
Григорян посмотрев матч Ливерпуль-спартак: "а я знаю, что с ним делать на Дальнем Востоке"
mangoх12
mangoх12
сегодня в 13:22
Этот сможет
112910415
112910415
сегодня в 13:06
не страшный он совсем
quinn-se
quinn-se
сегодня в 12:57
Вах-вах-вах, баыыимся григоряна, аки тигра лютого! )))) Боксёрские перчатки не забудь!)))
Colonist
Colonist
сегодня в 12:56
Горячий армянский парень!:)))
Miaf
Miaf
сегодня в 12:35
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 11:54
Литейный 4
Литейный 4 ответил phantom-k
сегодня в 11:53
phantom-k:
секрет успеха журналиста: берем любую шлаконовость, добаваляем туда слово Спартак - профит!
    Mяyчeло
    Mяyчeло
    сегодня в 11:18
    Хоть бы календарь выездной изучил, шалтай болтай.
    Павел Амурский
    Павел Амурский
    сегодня в 10:52
    Луч сделет со спартаком ливерпульскую семерку.
    phantom-k
    phantom-k
    сегодня в 09:33
    секрет успеха журналиста: берем любую шлаконовость, добаваляем туда слово Спартак - профит!
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 09:21
    игра покажет, насколько можно доверять Григоряну
    drug01
    drug01
    сегодня в 09:20
    Это хорошее желание!
    Есть медали
    Есть медали
    сегодня в 09:12
    Гамула и Григорян
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 09:12
    Четвертьфинал Луч выиграл досрочно.
    makkie
    makkie ответил Shafterhopf
    сегодня в 08:57
    Shafterhopf:
    Потому что в полуфинале хозяином будет победитель нижней пары.
    Это в Регламенте написано?
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 08:52
    Ой, давайте говорить откровенно. Спартак сотрёт Луч и не заметит. Не думаю, что Спартак будет играть резервом, а Луч сам по себе слаб...
    DVOK68
    DVOK68
    сегодня в 08:44
    Сначала выведи свою команду в полуфинал,болтунишка великовозрастный
    )
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 08:35
    Красавчик Григорян, профессионал по шашлыкам.
    Shafterhopf
    Shafterhopf ответил makkie
    сегодня в 08:35
    makkie:
    Григорян уже планов понастроил - а тем временем его погнали из Анжи и даже Арарата. Договорился, не давая результата. З. Ы. И с чего Спартак должен на Дальний ехать, если в КР и так уже 2 гостевых матча сыграли (второй в Самаре скоро) и всего один раз дома?
    Потому что в полуфинале хозяином будет победитель нижней пары.
    nautilus163
    nautilus163
    сегодня в 08:32
    Спартаку еще надо Крылья обыграть! А это вряд ли! Зато Крылья знают, что делать на Дальнем востоке и лично с Григорянами! )))))))))
    Shafterhopf
    Shafterhopf
    сегодня в 08:32
    Спартак в первые за многие годы вышел в Евровесну; Спартак вернулся в чемпионскую гонку, так что вероятней всего Кубок уходит на третий план и все силы будут брошены на ЛЕ и РФПЛ.
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    сегодня в 08:32
    Санёк, главное, чтоб потом такого не было:

    mat73
    mat73
    сегодня в 08:28
    О1 Еще работать не начал, а язык уже развязался! В этом весь Григорян. Как нам это знакомо)))
    морозз
    морозз
    сегодня в 08:20
    Болезнь прогрессирует и пора вызывать скорую?
    Saang
    Saang
    сегодня в 08:17
    Не переживай, ты даже Тосно в марте не пройдешь)
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил makkie
    сегодня в 07:57
    makkie:
    Григорян уже планов понастроил - а тем временем его погнали из Анжи и даже Арарата. Договорился, не давая результата. З. Ы. И с чего Спартак должен на Дальний ехать, если в КР и так уже 2 гостевых матча сыграли (второй в Самаре скоро) и всего один раз дома?
    Кстати да, Мы играли дома с нальчиком, луч - с Енисеем. Щас мы на выезде и они с тосно. Почему он решил, что они будут дома играть?
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 07:56
    Ишь ты, еще не назначили, а уже распетушился.
    makkie
    makkie
    сегодня в 07:56
    Григорян уже планов понастроил - а тем временем его погнали из Анжи и даже Арарата. Договорился, не давая результата.

    З. Ы. И с чего Спартак должен на Дальний ехать, если в КР и так уже 2 гостевых матча сыграли (второй в Самаре скоро) и всего один раз дома?
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