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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.7 3.2 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.5 3.05 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.45 3.4 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.5 3.05 3.05
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.73 4.1 4.3
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Степашин: «Путин переживает за сборную, за „Зенит“ болеет Медведев»

сегодня, 02:54

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин рассказал, кто в правительстве болеет за петербургский «Зенит»:

«Владимир Владимирович понимает футбол, но отчаянным болельщиком я бы его не назвал. Он – спортсмен силовых единоборств. Все знают, что он превосходный самбист, великолепный дзюдоист. А в футболе переживает за сборную. За „Зенит“ же яро болеют Виктор Зубков и Дмитрий Медведев.

Дмитрий Анатольевич хорошо разбирается в футболе. Ещё Борис Грызлов – фанат „Зенита“, хотя он и был министром внутренних дел, которому вроде бы положено болеть за „Динамо“. Так что у „Зенита“ болельщиков много и в Москве».

Напомним, недавно «Зенит» поздравил с днём рождения 95-летнюю болельщицу клуба.

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Все комментарии
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил parallels
сегодня в 05:55
parallels:
тем временем газета "вечерняя тарасовка" провела опрос, с целью выяснить, какие новогодние подарки хотели бы найти под ёлкой болельщики спартака. топ-5 желаний выглядят так: 1 - колготки 2 - стринги 3 - бигуди 4 - помада 5 - тушь
    kastites
    kastites
    сегодня в 05:54
    плохо Медведев болеет
    parallels
    parallels
    сегодня в 05:31
      parallels
      parallels
      сегодня в 05:22
      я помню, как один хряк с пеной у рта доказывал, что путин за зенит, основываясь на фотке из 90х, когда он с собчаком один раз пришёл на петровский. что-то мне подсказывает, что тогда зенит играл крайне хреново (как спартак в 21 веке), в связи с чем путин тут же прекратил вообще интересоваться футболом)) пс: и это плохо, потому что поручил вести дела некому мyдке, а самого чтобы не трогали этим вашим футболом.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле ответил d_fincher
      сегодня в 04:23
      d_fincher:
      Ну вот и выяснилось, почему самый неэффективный и коррупционный клуб Европы продолжает получать российские деньги.
        Гус Пойет
        Гус Пойет
        сегодня в 04:13
        Как бы не проклевала уточка кремлёвкую стену
        Сергей Саныч
        Сергей Саныч
        сегодня в 03:11
        Живут в Москве,болеют за Питер.
        Тяжко поди мужикам?
        d_fincher
        d_fincher
        сегодня в 02:57
        Ну вот и выяснилось, почему самый неэффективный и коррупционный клуб Европы продолжает получать российские деньги.
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