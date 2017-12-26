Степашин: «Путин переживает за сборную, за „Зенит“ болеет Медведев»

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин рассказал, кто в правительстве болеет за петербургский «Зенит»:
«Владимир Владимирович понимает футбол, но отчаянным болельщиком я бы его не назвал. Он – спортсмен силовых единоборств. Все знают, что он превосходный самбист, великолепный дзюдоист. А в футболе переживает за сборную. За „Зенит“ же яро болеют Виктор Зубков и Дмитрий Медведев.
Дмитрий Анатольевич хорошо разбирается в футболе. Ещё Борис Грызлов – фанат „Зенита“, хотя он и был министром внутренних дел, которому вроде бы положено болеть за „Динамо“. Так что у „Зенита“ болельщиков много и в Москве».
Напомним, недавно «Зенит» поздравил с днём рождения 95-летнюю болельщицу клуба.
1 - колготки
2 - стринги
3 - бигуди
4 - помада
5 - тушь
1 - колготки
2 - стринги
3 - бигуди
4 - помада
5 - тушь
В рейтинге УЕФА 7партак с трудом влез в первую сотню.
Ты прав, 7партак самый неэффективный и коррупционный клуб Европы.
К примеру успешный Зенит 19-й по финансам, но в клубном рейтинге 16-й.
В рейтинге УЕФА 7партак с трудом влез в первую сотню.
Ты прав, 7партак самый неэффективный и коррупционный клуб Европы.
К примеру успешный Зенит 19-й по финансам, но в клубном рейтинге 16-й.
Тяжко поди мужикам?
Тяжко поди мужикам?