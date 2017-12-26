Карпин: «Перед играми „Ростова“ надо ставить гимн клуба, а не песню „Валера“»

Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на шутливый вопрос о песне Афродиты «Валера». У некоторых поклонников футбола эта песня начала ассоциироваться с Карпиным во время его работы в «Спартаке».

«Думаю, исполнять песню „Валера“ перед каждым домашним матчем „Ростова“ абсолютно не нужно. Это будет неправильно. Надо не „Валера, Валера“ ставить, а гимн „Ростова“, например. Так будет правильнее».