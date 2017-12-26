Карпин: «Болельщикам могу сказать, чтобы болели и всегда поддерживали „Ростов“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что подготовка к сборам в команде уже идет. Также Карпин попросил болельщиков дончан поддерживать свою команду.
«Мы готовимся к сборам с момента, когда был подписан мой контракт с клубом. То, что это не афишировалось — нормальное явление. Ничего сверхъестественного здесь не произошло.
Болельщикам могу сказать, чтобы болели и всегда поддерживали команду. Понятно, что непростые времена и непростой календарь в начале года. Из пяти матчей первые четыре с командами из первой пятерки. Поддержка болельщиков нам будет очень нужна. Болейте за „Ростов“!»
«Ростов» проведет зимние сборы в Турции и Испании.
И город заслужил этого и Валеру как футбольного специалиста терять жалко.
Но третий прокол подряд как тренера - это уже финал!
Это уже говорящая голова по телевизору и магазин модной одежды в Москве.
И город заслужил этого и Валеру как футбольного специалиста терять жалко.
Но третий прокол подряд как тренера - это уже финал!
Это уже говорящая голова по телевизору и магазин модной одежды в Москве.
-В Ростове скоро запустят новый стадион, как в Волгограде, Саранске и Калининграде, но есть одно отличие, там нет команд в РФПЛ, а в Ростове есть, я пришёл в Ростов для того, чтобы исправить эту несправедливость!
-В Ростове скоро запустят новый стадион, как в Волгограде, Саранске и Калининграде, но есть одно отличие, там нет команд в РФПЛ, а в Ростове есть, я пришёл в Ростов для того, чтобы исправить эту несправедливость!
Ребята сильные.
Песьяков(никакой) у него в любимчиках ходил,а Макеева и Паршивлюка опускал до нельзя.
Как теперь будут ...не знаю.
Странное решение.
Умеют же люди всплывать постоянно.
Ребята сильные.
Песьяков(никакой) у него в любимчиках ходил,а Макеева и Паршивлюка опускал до нельзя.
Как теперь будут ...не знаю.
Странное решение.
Умеют же люди всплывать постоянно.
- Панихиду по "Ростову" заказывали?
- Нет.
- Не ипёт! Уплочено!
- Панихиду по "Ростову" заказывали?
- Нет.
- Не ипёт! Уплочено!