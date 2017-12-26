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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
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Карпин: «Болельщикам могу сказать, чтобы болели и всегда поддерживали „Ростов“»

сегодня, 09:03

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что подготовка к сборам в команде уже идет. Также Карпин попросил болельщиков дончан поддерживать свою команду.

«Мы готовимся к сборам с момента, когда был подписан мой контракт с клубом. То, что это не афишировалось — нормальное явление. Ничего сверхъестественного здесь не произошло.

Болельщикам могу сказать, чтобы болели и всегда поддерживали команду. Понятно, что непростые времена и непростой календарь в начале года. Из пяти матчей первые четыре с командами из первой пятерки. Поддержка болельщиков нам будет очень нужна. Болейте за „Ростов“!»

«Ростов» проведет зимние сборы в Турции и Испании.

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Все комментарии
Miaf
Miaf ответил Морозовский
сегодня в 15:17
Морозовский:
Меня терзают смутные сомнения. Развеет ли их бывший хороший футболист Карпин? Остаётся только ждать. Удачи ему! Болеем за "Роостов" всегда!
Это же Валера, скоро и вы поймете, что 33 очка в первых 11-ти турах - это не утопия.
Miaf
Miaf
сегодня в 15:15
Буду поддерживать Валеру в любом российском клубе).
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:52
Напрашиваются строки из песни Розембаума: Выплеснуть бы в харю этому жиду ( Мутко), что в футбол мешает всякую бурду, был бы друг Карпуха, он бы точно смог. Но нынче бляха-муха он мотает срок( в Ростове).
hfcrfn
hfcrfn
сегодня в 13:16
Очень бы хотелось успеха Карпину в Ростове!
И город заслужил этого и Валеру как футбольного специалиста терять жалко.
Но третий прокол подряд как тренера - это уже финал!
Это уже говорящая голова по телевизору и магазин модной одежды в Москве.
Карпин Валерий Георгиевич
Карпин Валерий Георгиевич ответил 311
сегодня в 12:35
311:
"...и верили в меня!" - добавил Валерий!)
В меня не надо верить, надо верить в команду, я уже много раз это говорил.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:07
КАРПИН
-В Ростове скоро запустят новый стадион, как в Волгограде, Саранске и Калининграде, но есть одно отличие, там нет команд в РФПЛ, а в Ростове есть, я пришёл в Ростов для того, чтобы исправить эту несправедливость!
Absinthe6
Absinthe6
сегодня в 12:06
Верю в Ростов!
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Поц
сегодня в 12:04
Поц:
Да уж. Я долго молчал, но теперь выскажусь. Выбор Карпина, мягко говоря, неоднозначное решение. Скорее всего он развалит игру Ростова в обороне и ничего не сумеет создать в атаке. В итоге если не попадем в стыки, это будет уже хорошо. Ну а пока моё резюме - Валера, не верим!
Калачёв и Гацкан не дадут ему в свисток свистеть.
Ребята сильные.
Песьяков(никакой) у него в любимчиках ходил,а Макеева и Паршивлюка опускал до нельзя.
Как теперь будут ...не знаю.
Странное решение.
Умеют же люди всплывать постоянно.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:43
Болельщики сами разберутся.
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 10:40
Больше всех будут болеть спартачи, еще шесть лишних очков помогут вновь стать липовыми.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 10:23
та болельщики не подкачают
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:23
Меня терзают смутные сомнения. Развеет ли их бывший хороший футболист Карпин? Остаётся только ждать. Удачи ему! Болеем за "Роостов" всегда!
Тажутин Артур
Тажутин Артур
сегодня в 10:23
Не стоит торопиться - к лучшему это или к худшему. В Ростове цыплят подсчитают по весне.
albucid
albucid
сегодня в 10:12
Карпин и ростовчане:
- Панихиду по "Ростову" заказывали?
- Нет.
- Не ипёт! Уплочено!
311
311
сегодня в 09:53
"...и верили в меня!" - добавил Валерий!)
Поц
Поц
сегодня в 09:47
Да уж. Я долго молчал, но теперь выскажусь. Выбор Карпина, мягко говоря, неоднозначное решение. Скорее всего он развалит игру Ростова в обороне и ничего не сумеет создать в атаке. В итоге если не попадем в стыки, это будет уже хорошо. Ну а пока моё резюме - Валера, не верим!
cska plus
cska plus
сегодня в 09:33
Интересно, сколько раз он сказал ёпт.
борька
борька
сегодня в 09:30
Спасибо, друщище! Больные на стадион не ходят!
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 09:08
Валера решил себе " соломку подстелить" и если что скажет,мол это не я не справился,это вы плохо болели за Ростов )
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