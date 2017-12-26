Карпин: «Болельщикам могу сказать, чтобы болели и всегда поддерживали „Ростов“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что подготовка к сборам в команде уже идет. Также Карпин попросил болельщиков дончан поддерживать свою команду.

«Мы готовимся к сборам с момента, когда был подписан мой контракт с клубом. То, что это не афишировалось — нормальное явление. Ничего сверхъестественного здесь не произошло.

Болельщикам могу сказать, чтобы болели и всегда поддерживали команду. Понятно, что непростые времена и непростой календарь в начале года. Из пяти матчей первые четыре с командами из первой пятерки. Поддержка болельщиков нам будет очень нужна. Болейте за „Ростов“!»

«Ростов» проведет зимние сборы в Турции и Испании.