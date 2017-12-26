Мещеряков: «Клубам перед изменением лимита нужен переходный период»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал грядущее изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21.

Накануне на заседании исполкома РФС было принято решение об изменении лимита на легионеров в заявке каждого клуба на сезон, начиная с сезона-2020/21. Предполагается, что с 2020 года в заявке на сезон из 25 игроков может быть семь или восемь легионеров, а сам лимит может быть утвержден по схеме «7+18» или «8+17». При этом до сезона-2020/21 лимит точно изменен не будет.

«Если мы что-то принимаем, то нужно принимать уже сейчас при условии переходного периода. Если мы считаем, что у нас футбол - это бизнес, и мы заключаем с игроками долгосрочные контракты, то все клубы должны понимать, как им жить через некоторое время.

В подвешенном состоянии долго жить нельзя. Клубы должны быть готовы к тем решениям и принимать их максимально быстро».