Гендиректор «Амкара»: «Финансовая ситуация в клубе может измениться даже сегодня»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что финансовая ситуация в клубе не изменилась в лучшую сторону. Ранее стало известно, что руководство Пермского края решило сократить финансирование клуба, что может сильно повлиять на судьбу «Амкара».
«Действительно финансовая сторона в „Амкаре“ пока не изменилась. Когда может все решиться? Может до Нового года, а может после. Может быть, и сегодня».
А успехи он может выдать и в еврокубки попасть не хуже Краснодара, ибо его убивают, убивают, а он все живет и все в середке.
Не убивали бы - был бы выше, однозначно.
А успехи он может выдать и в еврокубки попасть не хуже Краснодара, ибо его убивают, убивают, а он все живет и все в середке.
Не убивали бы - был бы выше, однозначно.
....
И подарить лимонов так цать.
....
И подарить лимонов так цать.