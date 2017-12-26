Гендиректор «Амкара»: «Финансовая ситуация в клубе может измениться даже сегодня»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что финансовая ситуация в клубе не изменилась в лучшую сторону. Ранее стало известно, что руководство Пермского края решило сократить финансирование клуба, что может сильно повлиять на судьбу «Амкара».

«Действительно финансовая сторона в „Амкаре“ пока не изменилась. Когда может все решиться? Может до Нового года, а может после. Может быть, и сегодня».

Всё о финансовых проблемах "Амкара"