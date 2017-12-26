Давыдов: «За последние 5 игр Панюков сбавил»

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов прокомментировал игру нападающего второй команды питерцев Андрея Панюкова.

«Андрей Панюков — это отдельная тема. Он начал работать, здорово влился в коллектив. Я с ним знаком ещё по молодёжной команде „Динамо“. Андрей мне очень нравился. Потом уехал: в Прибалтике играл, во Франции. У этого игрока очень высокое исполнительское мастерство, но за последние пять игр он сбросил. Что ему помешало, можно только догадываться. Хотя он пропиарил себя как хорошего нападающего именно в „Зените-2“. И может быть, в этот момент его можно было приобщить к первой команде. На кубковой игре он был в запасе, наверное, не поверил в тот шанс, который сам заработал. Надо было дальше играть и забивать. Были бы голы — было бы внимание со стороны „Зенита“», — сказал Давыдов в эфире «Радио Зенит».

Панюков, которым интересуется «Тосно», в текущем сезоне ФНЛ забил 12 голов в 15 матчах.