Димидко: «До финала Кубка России „СКА-Хабаровску“ осталось всего 2 успешных матча»

Защитник и капитан «СКА-Хабаровска» Александр Димидко рассказал, чего хотел бы пожелать болельщикам команды в новом году.

«Верить в нас, поддерживать команду в любой ситуации и видеть хорошее, а не плохое. На самом деле, сейчас для клуба прекрасное время. Впервые в своей истории Хабаровск играет с лучшими командами нашего футбола. Мы вышли в кубковую восьмерку и можем позволить себе помечтать об успехе в этом турнире. До финала всего два успешных матча. Да, в чемпионате наши дела трудно назвать успешными, но Премьер-Лига и хабаровский СКА — это всё впервые. И это — тот результат, который навсегда останется в нашей памяти, памяти болельщиков и истории команды. Будьте с нами».

СКА в 1/4 финала Кубка России примет «Шинник».