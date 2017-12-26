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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
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Димидко: «До финала Кубка России „СКА-Хабаровску“ осталось всего 2 успешных матча»

сегодня, 09:47

Защитник и капитан «СКА-Хабаровска» Александр Димидко рассказал, чего хотел бы пожелать болельщикам команды в новом году.

«Верить в нас, поддерживать команду в любой ситуации и видеть хорошее, а не плохое. На самом деле, сейчас для клуба прекрасное время. Впервые в своей истории Хабаровск играет с лучшими командами нашего футбола. Мы вышли в кубковую восьмерку и можем позволить себе помечтать об успехе в этом турнире. До финала всего два успешных матча. Да, в чемпионате наши дела трудно назвать успешными, но Премьер-Лига и хабаровский СКА — это всё впервые. И это — тот результат, который навсегда останется в нашей памяти, памяти болельщиков и истории команды. Будьте с нами».

СКА в 1/4 финала Кубка России примет «Шинник».

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Все комментарии
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 12:40
В моём доме живёт игрок шинника, спросил его как играть будут на кубок, ответил мне просто, будет игра на смерть, просто так отдавать игру не будем это наш шанс засветиться дальше гоаорит, аерю в него и в команду Шинник!!!!!!!
drug01
drug01
сегодня в 11:29
Всего две игры !!!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:40
"Шинник" выиграет, на этом мечты закончатся.
борька
борька
сегодня в 10:37
Путин уже дал команду, СКА бедет владеть кубком, как Терек в свое время!
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 10:23
Только нечасто у вас два подряд успешных матча бывает
ДСА
ДСА
сегодня в 10:11
Занять последнее место в Премьер-Лиге и выиграть Кубок. Будет очень удивительно.
eaguar
eaguar
сегодня в 10:10
Шинник тоже нет подарок.
cska plus
cska plus
сегодня в 10:09
Удачи!
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 09:58
Эти матчи выиграть ещё надо, Шинник подарка дарить СКА точно не будет, ведь им тоже до финала кубка две игры осталось, да и команда у Михалыча эта амбициозная, тоже хотят до финала дойти, тем более шанс такой есть, ведь не с Барселоной же играть будут))).
амурец
амурец
сегодня в 09:52
СКА даёшь Кубок России
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