Forbes назвал Федуна счастливчиком года, а Галицкого – филантропом года

Владелец «Спартака» Леонид Федун признан счастливчиком года по русской версии журнала Forbes. В 2017-м красно-белые впервые за 16 лет выиграли чемпионат России, также в этом году команда Федуна завоевала Суперкубок страны и вышла в 1/16 финала Лиги Европы.

Также Forbes назвал филантропом года владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, который осенью открыл парк в окрестностях клубного стадиона. По оценкам, парк обошёлся Галицкому в 4 млрд рублей. Сейчас в нём продолжаются работы по благоустройству, озеленению, установке освещения и строительству объектов.