Мутко: «Российские каналы заплатили более 30 млн долларов за показ матчей ЧМ-2018»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что российские телеканалы заплатили за права на трансляцию матчей чемпионата мира более 30 млн долларов.

«Не буду называть сумму, в которую обошлись права на чемпионат мира. Но она больше 30 миллионов долларов».

Консорциум «2 Спорт 2», в который входят Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ», приобрел права на трансляции матчей турнира. Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман сообщил, что канал покажет матч открытия чемпионата мира, а канал из холдинга ВГТРК - финал.