Сборная России может провести контрольный матч с командой Турции

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что в следующем году планируется провести товарищеский матч между сборными России и Турции.

«Мы утвердили полностью план подготовки перед чемпионатом мира, он такой же, как перед Кубком Конфедераций. Две игры будут - с Бразилией и Францией. Также 30 мая в Инсбруке сыграем против Австрии. Затем в Москве сыграем, возможно, на динамовском стадионе - если он не будет готов, найдем другие.

У нас есть договоренность в Турцией о товарищеском матче. Посмотрим, когда ее можно провести».