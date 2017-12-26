Ширер, подвинься! Харри Кейн идёт за рекордом

26 декабря 2017, 13:30

Только 6 форвардов забивали в АПЛ за календарный год 30 и больше голов. «Соккер.ру» - о Кейне, который сравнялся с Ширером, а сегодня может стать единоличным владельцем рекорда.

Так вышло, что Алан Ширер первым преодолел отметку в 30 забитых мячей в АПЛ за календарный год, а затем с показателем 36 забитых мячей стал ориентиром для своих коллег по цеху и амплуа на десятилетия. И вот сегодня Алан может уступить первую строчку в этом рейтинге другому англичанину – Кейну. Форвард «Тоттенхэма» уже догнал легендарного Ширера, но гол в ворота «Саутгемптона» в сегодняшней встрече сделает Харри единоличным обладателем престижного рекорда Премьер-Лиги.

1994 год. Алан Ширер («Блэкберн Роверс») – 30 голов

Матчи в последнюю неделю года (голы): 2 (1)

Первый случай в истории, когда футболист сумел достичь отметки в 30 забитых голов в Английской Премьер-Лиге за календарный год. Концовку сезона 1993/1994 Ширер провел уверенно и отметился 13 голами, а на заре следующей кампании, которая в итоге принесет «Блэкберну» чемпионство, результативнее играл новичок «бродяг» - Крис Саттон, перешедший из «Норвича». Однако на стороне Алана оказалось право исполнения пенальти, плюс, он ускорился в конце года: забил 7 голов с 26 ноября по 26 декабря. Особенно интересуют голевые успехи на «Боксинг Дэй» и последний декабрьский тур, ведь часто важные рекорды «затаскиваются» в последний момент. Из двух матчей в конце года – против «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас», Ширер отличился в игре с «горожанами». Это был его 30-й и последний гол в 1994 году.

1995 год. Лес Фердинанд («Ньюкасл») – 30 голов

Матчи в последнюю неделю года (голы): 1 (0)

Следующий год получился успешным для будущего партнера Ширера по «Ньюкаслу» Леса Фердинанда. Форвард сборной Англии забил 12 мячей весной, а осенью забивал направо и налево, не жалея дублей. В итоге, к концу года в новом сезоне АПЛ на его счету было 18 голов, а всего за 1995-й – тридцатка. Ровно столько же, как у Ширера годом раннее, вот только Алан спешил улучшить собственное достижение и преуспел в этом.

1995 год. Алан Ширер («Блэкберн Роверс») – 36 голов

Матчи в последнюю неделю года (голы): 2 (2)

Пока Лес Фердинанд пытался повторить предыдущее достижение Ширера, Алан установил новую планку, до которой, забегая вперед скажем, никто не мог добраться два с лишним десятка лет. Приближались, но повторить высоту Ширера удалось только Кейну. 36 голов форвард «Блэкберна» забил в 42 играх, то есть средняя результативность 0.86 гола за игру. Правда, у Алана перед Харри есть превосходство по части командных достижений: голы Ширера завели «бродяг» на первую строчку в турнирной таблице сезона 1994/1995! В чемпионской кампании форвард «Блэкберна» отличился 34 раза, а в 1995-м году записал на свой счет 36 голов – 17 по весне и еще 19 осенью, когда команда была уже не та, но Ширер не унимался. Любопытен и тот факт, что Алан отметился голами в последних матчах года против «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». Рекорд состоялся бы и без них, но мог пасть гораздо раньше, ведь 34 и 35 между Ширером и Кейном в АПЛ забивали.

2003 год. Руд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед») – 30 голов

Матчи в последнюю неделю года (голы): 2 (0)

Если бы Криштиану Роналду задержался в Англии и «Манчестер Юнайтед» на более длительный срок, наверное, «рекорд Ширера» уже бы назывался «рекордом Роналду», а так португалец лишь разок был близок к 30 забитым мячам за сезон, но даже эту задачу-минимум не выполнил, в отличие от Руда ван Нистелроя. Голландец сумел войти в кружок избранных по итогам 2003 года, причем перед двумя заключительными матчами года 26 и 28 декабря у голландца уже было 30 голов. Казалось, он наверняка выйдет на чистое второе место вслед за Ширером, но Руд «промолчал» в победных матчах с «Эвертоном» и «Мидлсбро».

2004 год. Тьерри Анри («Арсенал») – 34 гола

Матчи в последнюю неделю года (голы): 2 (1)

2004 год для Тьерри Анри и «Арсенала» получился счастливым, ведь «канониры» выиграли АПЛ без единого поражения, а французский нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата с 30 голами. Символично, что на второй строчке расположился Алан Ширер (22 гола), заочная борьба с которым в конце года превратилась в остросюжетную. В итоге Анри не хватило всего лишь двух голов до рекорда Ширера! В «Боксинг Дэй» «Арсенал» переиграл «Фулхэм», Тьерри расписался на воротах «дачников», а 29 декабря лондонцам предстоял выезд в «Ньюкасл», за который выступал Ширер. «Сороки» все-таки проиграли «Арсеналу», но единственный мяч забил Патрик Виейра, отличиться же Анри партнеры Ширера не позволили.

Тьерри Анри от «А» до «Я»

2011 год. Робин ван Перси («Арсенал») – 35 голов

Матчи в последнюю неделю года (голы): 2 (0)

Получается, рекорд Ширера штурмуют в основном форварды с севера Лондона. Сначала двое из «Арсенала», теперь Харри Кейн, представляющий «Тоттенхэм». Робин ван Перси подобрался вплотную, только руку протяни. Перед двумя заключительными матчами года – против «Вулверхэмптона» и КПР, на счету голландского форварда было уже 34 мяча. Ситуация располагала к тому, чтобы побить или хотя бы повторить рекорд Ширера, но Робин ограничился лишь победным голом в матче КПР с передачи Андрея Аршавина и закончил на отметке «35».

2017 год. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 36 голов*

Матчи в последнюю неделю года (голы): 1 (?)

Харри Кейн уже сравнялся с Ширером, и он лучше Алана по средней результативности – 1.03 гола за игру (36 в 35 матчах) против 0.86 у Ширера (36 в 42-х). Но кому интересен подсчет относительных значений, помнить будут только абсолютный результат, а это значит, что Кейну нужен хотя бы один гол, чтобы превзойти своего знаменитого коллегу и соотечественника, который не ревнует к рекорду и желает Харри успехов. Форвард «Тоттенхэма» вовремя разразился хет-триком в ворота «Бернли», и теперь его часом истины становится сегодняшняя игра с «Саутгемптоном», которая начнется в 15:30. На самом деле у Кейна мог быть двойной шанс, но игра с «Вест Хэмом», которая должна была состояться в этом году, перенесена на начало января из соображений безопасности. Что ж, тем интереснее! Осуществится ли мечта Харри Кейна сегодня?