Ширер, подвинься! Харри Кейн идёт за рекордом

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПармаПарма -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч -:- Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
ГлавнаяБлоги"Соккер" Хронограф

Ширер, подвинься! Харри Кейн идёт за рекордом

26 декабря 2017, 13:30

Только 6 форвардов забивали в АПЛ за календарный год 30 и больше голов. «Соккер.ру» - о Кейне, который сравнялся с Ширером, а сегодня может стать единоличным владельцем рекорда.

Так вышло, что Алан Ширер первым преодолел отметку в 30 забитых мячей в АПЛ за календарный год, а затем с показателем 36 забитых мячей стал ориентиром для своих коллег по цеху и амплуа на десятилетия. И вот сегодня Алан может уступить первую строчку в этом рейтинге другому англичанину – Кейну. Форвард «Тоттенхэма» уже догнал легендарного Ширера, но гол в ворота «Саутгемптона» в сегодняшней встрече сделает Харри единоличным обладателем престижного рекорда Премьер-Лиги. 

1994 год. Алан Ширер («Блэкберн Роверс») – 30 голов
Матчи в последнюю неделю года (голы): 2 (1)

Первый случай в истории, когда футболист сумел достичь отметки в 30 забитых голов в Английской Премьер-Лиге за календарный год. Концовку сезона 1993/1994 Ширер провел уверенно и отметился 13 голами, а на заре следующей кампании, которая в итоге принесет «Блэкберну» чемпионство, результативнее играл новичок «бродяг» - Крис Саттон, перешедший из «Норвича». Однако на стороне Алана оказалось право исполнения пенальти, плюс, он ускорился в конце года: забил 7 голов с 26 ноября по 26 декабря. Особенно интересуют голевые успехи на «Боксинг Дэй» и последний декабрьский тур, ведь часто важные рекорды «затаскиваются» в последний момент. Из двух матчей в конце года – против «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас», Ширер отличился в игре с «горожанами». Это был его 30-й и последний гол в 1994 году. 

1995 год. Лес Фердинанд («Ньюкасл») – 30 голов
Матчи в последнюю неделю года (голы): 1 (0)

Следующий год получился успешным для будущего партнера Ширера по «Ньюкаслу» Леса Фердинанда. Форвард сборной Англии забил 12 мячей весной, а осенью забивал направо и налево, не жалея дублей. В итоге, к концу года в новом сезоне АПЛ на его счету было 18 голов, а всего за 1995-й – тридцатка. Ровно столько же, как у Ширера годом раннее, вот только Алан спешил улучшить собственное достижение и преуспел в этом.

1995 год. Алан Ширер («Блэкберн Роверс») – 36 голов
Матчи в последнюю неделю года (голы): 2 (2)

Пока Лес Фердинанд пытался повторить предыдущее достижение Ширера, Алан установил новую планку, до которой, забегая вперед скажем, никто не мог добраться два с лишним десятка лет. Приближались, но повторить высоту Ширера удалось только Кейну. 36 голов форвард «Блэкберна» забил в 42 играх, то есть средняя результативность 0.86 гола за игру. Правда, у Алана перед Харри есть превосходство по части командных достижений: голы Ширера завели «бродяг» на первую строчку в турнирной таблице сезона 1994/1995! В чемпионской кампании форвард «Блэкберна» отличился 34 раза, а в 1995-м году записал на свой счет 36 голов – 17 по весне и еще 19 осенью, когда команда была уже не та, но Ширер не унимался. Любопытен и тот факт, что Алан отметился голами в последних матчах года против «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». Рекорд состоялся бы и без них, но мог пасть гораздо раньше, ведь 34 и 35 между Ширером и Кейном в АПЛ забивали. 

2003 год. Руд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед») – 30 голов
Матчи в последнюю неделю года (голы): 2 (0)

Если бы Криштиану Роналду задержался в Англии и «Манчестер Юнайтед» на более длительный срок, наверное, «рекорд Ширера» уже бы назывался «рекордом Роналду», а так португалец лишь разок был близок к 30 забитым мячам за сезон, но даже эту задачу-минимум не выполнил, в отличие от Руда ван Нистелроя. Голландец сумел войти в кружок избранных по итогам 2003 года, причем перед двумя заключительными матчами года 26 и 28 декабря у голландца уже было 30 голов. Казалось, он наверняка выйдет на чистое второе место вслед за Ширером, но Руд «промолчал» в победных матчах с «Эвертоном» и «Мидлсбро». 

2004 год. Тьерри Анри («Арсенал») – 34 гола
Матчи в последнюю неделю года (голы): 2 (1)

2004 год для Тьерри Анри и «Арсенала» получился счастливым, ведь «канониры» выиграли АПЛ без единого поражения, а французский нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата с 30 голами. Символично, что на второй строчке расположился Алан Ширер (22 гола), заочная борьба с которым в конце года превратилась в остросюжетную. В итоге Анри не хватило всего лишь двух голов до рекорда Ширера! В «Боксинг Дэй» «Арсенал» переиграл «Фулхэм», Тьерри расписался на воротах «дачников», а 29 декабря лондонцам предстоял выезд в «Ньюкасл», за который выступал Ширер. «Сороки» все-таки проиграли «Арсеналу», но единственный мяч забил Патрик Виейра, отличиться же Анри партнеры Ширера не позволили. 
Тьерри Анри от «А» до «Я» 

2011 год. Робин ван Перси («Арсенал») – 35 голов
Матчи в последнюю неделю года (голы): 2 (0)

Получается, рекорд Ширера штурмуют в основном форварды с севера Лондона. Сначала двое из «Арсенала», теперь Харри Кейн, представляющий «Тоттенхэм». Робин ван Перси подобрался вплотную, только руку протяни. Перед двумя заключительными матчами года – против «Вулверхэмптона» и КПР, на счету голландского форварда было уже 34 мяча. Ситуация располагала к тому, чтобы побить или хотя бы повторить рекорд Ширера, но Робин ограничился лишь победным голом в матче КПР с передачи Андрея Аршавина и закончил на отметке «35». 

2017 год. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 36 голов*
Матчи в последнюю неделю года (голы): 1 (?)

Харри Кейн уже сравнялся с Ширером, и он лучше Алана по средней результативности – 1.03 гола за игру (36 в 35 матчах) против 0.86 у Ширера (36 в 42-х). Но кому интересен подсчет относительных значений, помнить будут только абсолютный результат, а это значит, что Кейну нужен хотя бы один гол, чтобы превзойти своего знаменитого коллегу и соотечественника, который не ревнует к рекорду и желает Харри успехов. Форвард «Тоттенхэма» вовремя разразился хет-триком в ворота «Бернли», и теперь его часом истины становится сегодняшняя игра с «Саутгемптоном», которая начнется в 15:30. На самом деле у Кейна мог быть двойной шанс, но игра с «Вест Хэмом», которая должна была состояться в этом году, перенесена на начало января из соображений безопасности. Что ж, тем интереснее! Осуществится ли мечта Харри Кейна сегодня?

Поделиться
Другие материалы по теме
В групповой стадии еврокубка впервые сыграет клуб из Люксембурга
30 августа 10
Россия повторила свой еврокубковый рекорд
30 августа 33
Анюков проводит 100-й матч за «Зенит» в еврокубках
30 августа 2
Моуриньо потерпел крупнейшее домашнее поражение в карьере
28 августа 76
Компани – первый бельгиец, который провел 250 матчей в АПЛ
25 августа 1
Джозеф Мартинес забил 28-й гол в сезоне МЛС и установил рекорд турнира
25 августа 3
Обсудить
Все комментарии
Brosco
Brosco
28 декабря 2017 в 05:34
Как старый сайт сделать?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
27 декабря 2017 в 19:22
Ширар сказал,что если бы он сейчас играл за Ньюкасл,. то забил бы больше 50 голов и стал бы чемпионом и получил золотой мяч. после такой триумфальной речи, попросил бармена "повторить".
Roger Young
Roger Young
26 декабря 2017 в 20:50
Харри в итоге стал лучшим
hohoл
hohoл
26 декабря 2017 в 19:46
Никогда, Кейн, не станет лучше Ширера!
Помнить будут Ширера, а таких как Кейн, пол мира бегает...

Пс, глючный сайт сделали, спасибо!
Elves
Elves
26 декабря 2017 в 15:53
Все! Рекорд пал. Кейн забил.
1 Lexus
1 Lexus
26 декабря 2017 в 14:33
... а ещё есть Кевин Филлипс - единственный англичанин получивший Золотую бутсу ... причём сделал это выступая за совсем не топовый Сандерленд ... 30 голов в сезоне 1999/2000 ...
1 Lexus
1 Lexus
26 декабря 2017 в 14:21
... Ширер никогда не играл за топ-клуб ...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
26 декабря 2017 в 14:01
Гол "Саутгемптону" еще нужно забить.
Как раз такие важные мячи труднее всего и даются.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
26 декабря 2017 в 13:47
Молодчага
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100