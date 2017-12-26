Кейн побил рекорд Премьер-Лиги по количеству хет-триков за один календарный год

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн отметился тремя забитыми голами в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном». Таким образом, Кейн стал первым футболистом в истории Премьер-Лиги, который сумел оформить шесть хет-триков в течение одного календарного года.

Кроме того, Кейн побил рекорд Алана Ширера по количеству голов за один календарный год в Премьер-Лиге. На счету нападающего «шпор» 39 мячей в 2017 году.