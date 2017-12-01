Тоттенхэм больше не в топ 4

1. Стабильность.

Команде не хватет по прежнему стабильности не только в чемпионате, чтобы ровно идти и бороться на равных в этом сезоне с двумя «Манчестерами». А также игры на двух фронтах, в АПЛ и в лиге чемпионов, приходится в очередной раз чем то жертвовать. Хотя в последних играх все было в руках, головах и ногах футболистов, но они не воспользовались своими шансами. Нет у команды менталитета победителей, а Почеттино, не в силах привить его им. Единственный кто стабилно играет в команде хотя бы в плане голов это Кейн, остальные лидеры команды такие как Деле Алли, далеки от прежних себя.

2. Последние неудачные игры в чемпионате.

Последних трех турах из 9 возможных набранных очков, команда смогла заработать всего одно. Понятно, можно проиграть «Арсеналу», все же серьезный соперник, который всегда был очень крепким клубом, именно в данном противостоянии. Но скатать, по другому я и не скажу, ничейку с «Вест Бромвичем» и проиграть «Лестеру», клубам, которые в новом сезоне ни на что не претендуют, кроме очередной прописки в АПЛ и недавней смены тренеров, для Тоттенхэма непростительно, особенно для клуба, который активно ведет борьбу третий сезон подряд за четверку.

Что могло повлиять на такие результаты:

Усталость команды, не реализация своих моментов, отвернулась удача, возможно недооценка соперника, тренерские просчеты или соперники были готовы.

Еще после игры с «Кристал Пэласом», которая завершилась минимальной победой команды Почеттино, было видно, что у команды не осталось никаких сил, реализация даже в том матче подводила, а соперник даже имел шансы и не единожды, чтобы забить, и такая угроза исходила от клуба, который находится в самом низу, дабы их игрокам или не хватала мастерства в завершении атаки или попросту везло обороне «шпор». Что в итоге вылилось в игре с «Арсеналом», можно сказать, в той игре подопечные Венгера воспользовались оружием команды Почеттино, не позволив ничего создать сопернику. Грамотно владели мячом, шли в прессинг, много атаковали, а когда счет стал комфортным 2-0, просто грамотно сыграли в обороне, и не давали ни одного шанса "Тоттенхэму на атаку или ее завершение. В игре с «Вест Бромвичем» надо было набирать три очка, но подвела реализация моментов. Да еще «дрозды» забив быстрый гол, ушли практически в глухую оборону, лишь в середине второго тайма сумели распечатать их ворота. Поражение от «Лестера» 2-1 вообще не должно было входить в планы команды, И как всегда подопечные Почеттино не реализовывали свои моменты, в целом игра была равная, еще в первом тайме не реализовав три выхода один на один с кипером соперника, а как известно не забиваешь ты забьют тебе. Именно «Лестер» и реализовал свои выпады забив два гола. Кое-как сумели забить один, но большее хозяева не позволили сделать гостям. После этого «Тоттенхэм» потерпел третье поражение в пяти последних матчах, также команда впервые под руководством Почеттино проигрывает три выездных матча кряду и впервые проиграли «лисам» на «Кинг Пауэр».

По этому удивляться нынешнему положению клуба не приходится, команда не просто имеет на данном этапе уже 4 поражения в активе, (когда в прошлом году 4 поражения у них было за весь сезон), и три из которых нанесли те команды, которые находятся сейчас выше это «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Если ты им проиграл, так еще теряешь очки с клубами из подвала, то о каком попадании в зону ЛЧ может идти речь? Кто-то сейчас говорит, что в АПЛ появился термин «ТОП 6», смешно да, это название было придумано только теми, кто увидел МЮ и «Арсенал» за пределами 4-ки. Тем самым утишали себя этим. Если «Тоттенхэм» финиширует 5 или 6, то данный термин исчезнет. Ведь в АПЛ существует только ТОП 4, которое дает право играть в ЛЧ. Хотя в чемпионате можно за одну, две игры подняться вверх, а потом потерять все свои позиции в течении одного месяца, как случилось у «шпор». Так еще удивляет тот факт, «Бернли» вообще обнаглел, раз сумел не только уйти от поражения в 3 туре чемпионата, так еще и отеснить подопечных Почеттино на 7 строчку. В целом в этих потерях, и за последние результат игры на поле, полностью виноваты игроки.

3. Снова под «Арсеналом».

Как это не печально звучит, но что есть то есть. Недавно многие, не только болельщики «Тоттенхэма», видели команду на годы вперед выше «Арсенала», как буквально за один месяц все перевернулось. Ведь все возвращается на круга свои «Арсенал» наверху «Тоттенхэм» внизу, и за пределами 4 -ки. В недавнешнем матче Почеттино впервые проиграл в северо-лондонском дерби Венгеру, что позволило «Арсеналу» прервать 6-ти матчевую беспобедную серию в рамках АПЛ, одержав уверенную победу 2-0. Понятно, что сезон еще не завершен, и он даже не перевалил свой экватор, но на данный момент «канониры» снова находятся выше «шпор», как было 20 лет подряд. По окончанию прошлого сезона «шпоры» оказались выше соперника в турнирной таблице впервые с 1995 года. Что позволяло болельщикам «Тоттенхэма» сказать, что их команда лучшая в Лондоне. По проделанной работе за последние годы, «Тоттенхэм» находится на ступень выше «Арсенала», а если сейчас заглянуть в турнирную таблицу, Венгер опять верен себе, опять на коне, его команда снова занимает свое любимое 4-е место, и выше вечного соперника. А команда Почеттино опять находиться снизу, так еще и опустились на 7 строчку. Исходя из этого, можно ли сказать, что прошлый сезон был исключением, когда «Арсенал» финишировал под «Тоттенхэмом»? - на данном этапе так и есть, если ничего не поменяется к концу чемпионата. А последний матч между ними доказал, кто есть кто на данный момент.

4. Выступление в Лиге Чемпионов.

Если в прошлом сезоне к их выступлению можно придраться, и сказать, что Тоттенхэм не играл во всю силу, а просто наплевательски относился к турниру. То сейчас они выглядят уверенно, и не просто идут на первом месте, а как сказал сам Роналду «Заслужено занимают первую строчку в группе», одержав две хорошие победы на дортмундской «Боруссией», сыграв в ничью и победив «Реал», а так же один раз «Аппоэль», с которыми у них будет последняя игра на групповой стадии. Такой уверенной игры от них никто не ждал, до начала групповой стадии им приписывали 3-ю строчку, а они сумели всех удивить. Так что нынешний розыгрыш для них складывается на редкость удачно и отлично. Многие им стали преписывать сразу вход в 1/4 финала, но для начала им нужно закончить групповую стадию, дождаться жребия в 1/8, ведь может попасться «Бавария» или «Ювентус», хотя можно попасть на условный «Монако» (имею ввиду клуб на который никто не рассчитывает ведь фаворит известен) в 1/8, как было у «Арсенала» и «Манчестера Сити», и попрощаться с плейофф. На данном этапе «шпоры» для себя уже выполнили задачу, выйдя из группы. Смогут ли они повторить успех семи летней давности, и дойти до 1/4 финала? Можно ли сейчас сравнивать команду Почеттино с командой Реднаппа, того времени? думаю, что - ДА. Также возможно смогут повторить их путь до 1/4 финала. Хотя не знаю, какие будут на тот момент задачи у команды, и какое место они будут занимать в АПЛ перед первыми матчами раунда плей-офф. Если у них будет реальная возможность финишировать опять в четверке, они скорей всего воспользуются моментом, чтобы попасть на будущий сезон в ЛЧ.

5. Сможет ли «Тоттенхэм» вернуть позиции.

Пока не завершился чемпионат, его нельзя будет считать провальным, есть еще много игр, и надо в них показывать достойный результат, и можно все вернуть. А начинать надо с завтрашнего матча с «Уотфордом», брать три очка, чтобы не вылететь из гонки за ТОП 4. О чемпионстве по ходу этого сезона уже можно не говорить, «Манчестер Сити» не догнать. Хотя чемпионат это долгая история, но надо набирать в каждом матче максимальное количество очков, особенно в играх с клубами из середины и нижней части таблицы, повторять тех ошибок, которые произошли в игре с ВБА и «Лестером» никак нельзя. Команда играет неплохо, но игра порой мертвая, надо реализовывать моменты. Потому что еще одна или две подобные игры и все. По этому, надеюсь у Почетинно есть новый план, как наладить снова победную серию команды, и уверенности в себе. Также надо постараться выйти в финал кубка Англии, давно «шпоры» не играли в нем, в прошлом сезоне, дошли до полуфинала, где пропустили «Челси». Хотя прошлый сезон был более продуктивный, чем этот, команда была более слаженной, но если выпадет шанс, надо им пользоваться.

6. Что будет ждать «Тоттенхэм» в случаи непопадания в зону ЛЧ в конце сезона.

Продажа Лидеров.

Пока именно отличная игра, и попадание в зону ЛЧ не дает повода владельцу продавать своих лидеров. Потому что вряд ли нынешнее поколение игроков будет всегда верна клубу, им нужны победы, если они один раз почувствовали вкус к ЛЧ им хочется попасть туда снова. А также будет 100% возможность продать игроков, тем самым сказать, мол данные продажи могут покрыть часть расходов на строительство новой арены. Тем более за лидерами клуба уже выстроились очереди, Кейн, Алли, Эриксен уже не первый год на карандаше у ТОПов Европы, и за них отвалят прилично, они каждый сезон прогрессируют, игроки не одного сезона, в отличии от тех же Варди и Мареза, которые без Канте, не смогли затащить"Лестер" хотя бы повторно в зону еврокубков, и о которых уже многие и позабыли.

Возможный уход Маурисио Почеттино.

Пока он кричит я верен клубу, посмотрим на его верность, когда начнутся проблемы. Возможно его не испугает место не в ТОП 4, а вот если начнется продажа лидеров, думаю аргентинец также решится уйти. Хотя и без этого ему уже по слухам отдают место в «Реале», да и другие клубы, которые часто играют в ЛЧ захотят пригласить этого наставника, скажем если ПСЖ опять не оправдает надежд в ЛЧ или Ювентус не сможет завоевать хотя бы титул в чемпионате, могут попытаться его заполучить.

Но если даже и при таком раскладе, удасться сохранить команду, можно сосредоточиться в следующем сезоне и на ЛЕ, имея такой состав думаю подсилам победить в этом турнире. Хотя зная Почеттино и команду, они здесь будут отбывать номер, считая, что они переросли уровень данного турнира.

По этому посмотрим, что измениться после нового года, сможет ли «Тоттенхэм» снова оказаться в четверке, и продолжать оказывать давление на лидера чемпионата. И с матча с «Уотфордом» надо стать тем «Тоттенхэмом» который полюбился многим, тем, которого стали все уважать и считаться в АПЛ, показать свой боевой характер, продолжать наслаждаться своей игрой, и вернуться в большую 4-ку, а также снова отправить «Арсанал» по итогу сезона вниз. Если же «шпоры» потеряет очки во встрече с «Уотфордом», тогда можно больше не думать об ТОП 4, а просто плыть по течению, как было раньше, и постараться просто попасть в Еврокубки на следущий сезон.