Каррагер: «Фирмино может быть столь же важен для „Ливерпуля“, как Кейн для „Тоттенхэма“»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер после матча 20-го тура АПЛ между мерсисайдцами и «Суонси Сити» похвалил форварда «красных» Роберто Фирмино, оформившего в данной встрече дубль:

«В этом сезоне Фирмино стал забивать чаще. Он стал более продуктивным игроком.

15 мячей на экваторе чемпионата. Если он доберется до 25-30, то не думаю, что ему можно будет предъявить какие-либо претензии.

Вот мы часто говорим о Харри Кейне. Столь же беспощаден Фирмино у чужих ворот? Нет. Но для „Ливерпуля“ он может быть столь же важен, как Кейн для „Тоттенхэма“, за счет всей той работы, что он выполняет без мяча. Не забывайте о его роли в первом голе „Ливерпуля“ в ворота „Суонси“».