Глава ФФУ: «Я обязан быть на ЧМ в России, но ни в коем случае не поеду»

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что не станет посещать матчи ЧМ-2018 в России, несмотря на свой статус в ФИФА:

«Ни в коем случае не поеду на чемпионат мира в Россию. Хотя у меня сложная ситуация, ведь я являюсь членом дисциплинарного комитета ФИФА. Там мне необходимо находиться, как члену дисциплинарного комитета. Но я по уважительным причинам не могу быть там. У меня есть моральное внутреннее решение, и я его не переступлю.

Если бы мы вышли на чемпионат мира в России, то это была бы отдельная история. К сожалению, это была бы не чисто футбольная ситуация».

Напомним, сборная Украины упустила возможность сыграть на ЧМ-2018, уступив в заключительном туре отборочного этапа команде Хорватии (0:2).