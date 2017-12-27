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Индзаги: «„Лацио“ хочет продолжать играть на три фронта»

сегодня, 05:12
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Фиорентиной» (1:0) в четвертьфинальном матче Кубка Италии:

«Я удовлетворён. Мы провели отличный первый тайм. Единственное сожаление заключается в том, что мы не ушли на перерыв с большим преимуществом в счёте. После „Фиорентина“ внесла некоторые изменения, и мы сели глубже в оборону. У них был единственный опасный момент после удара Федерико Кьезы, но Томас Стракоша отменно сыграл в том эпизоде и спас ворота.

Возможно, мы опустились слишком глубоко, но не будем забывать, что „Фиорентина“ выиграла 4 из последних 6 встреч и находится в хорошем состоянии. Нам пришлось потерпеть, но мы сохранили свои ворота в неприкосновенности и не позволили сопернику создать много голевых моментов.

У нас очень напряжённый сезон, но мы очень счастливы, потому что нам был нужен этот полуфинал, это очень важно для нас, так как мы хотим продолжать играть на три фронта».

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