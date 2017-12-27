Клопп: «Александер-Арнольд сыграл потрясающе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от игры защитника Трента Александер-Арнольда, отличившегося голом в матче 20-го тура АПЛ с «Суонси» (5:0):

«Он сыграл потрясающе. На прошлой неделе его мама сказала, что 26 декабря в Ливерпуль приедет остальная часть его семьи из США. Я спросил у неё: „Значит это приказ поставить его в стартовый состав?“

В первом тайме Трент, как и вся команда, могли бы сыграть и лучше, но затем он забил хороший гол и сыграл потрясающе. Хорошие новости для его семьи».