Капелло: «Бонуччи не может обороняться»

Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло выразил мнение, что игровая схема с четырьмя защитниками не подходит капитану миланской команды Леонардо Бонуччи:

«Бонуччи – лучший итальянский защитник, что касается игры с мячом. Он входит в тройку лучших в мире защитников по этому показателю. Но он не может обороняться. Леонардо испытывает большие проблемы.

Схема в „Ювентусе“ очень ему подходила, там он чувствовал себя свободно. Схема в три защитника идеальна для него. Играть в системе с четырьмя защитниками ему уже тяжело».

Недавно сообщалось, что Бонуччи якобы разочаровался в «Милане» и ищет возможность покинуть клуб, но руководство «россонери» позже опровергло эту информацию.