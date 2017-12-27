Пиоли: «„Фиорентина“ играла качественно, не хватало только остроты в атаке»

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Лацио» (0:1) в матче 1/4 финала Кубка Италии:

«Чего нам не хватило, так это целостной игры в первом тайме. Мы были неточными и не очень опасными. После перерыва мы взяли инициативу в свои руки, но этого оказалось недостаточно, чтобы исправить ситуацию.

Думаю, что мы заслужили получить больше компенсированного времени, потому что во втором тайме было много остановок.

Мы не были достаточно остры в последней трети матча. „Фиорентина“ играла качественно, но мы никак не могли завершить атаку. Мы хотели выйти в полуфинал, но теперь нам нужно готовиться к игре с „Миланом“ в Серии A».