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В ПСЖ хотят переманить из «Тоттенхэма» Почеттино

сегодня, 11:26

Несмотря на успешную первую часть сезона в исполнении ПСЖ, главный тренер парижан Унаи Эмери, скорее всего, покинет занимаемую должность ближайшим летом. У наставника уже случались мини-конфликты с главной звездой команды Неймаром, а боссы клуба готовы пойти на все, чтобы бразилец чувствовал себя в ПСЖ счастливым.

По слухам, руководство парижан уже присматривается к тем, кто может сменить Эмери на тренерском мостике клуба. Одним из главных кандидатов на должность главного тренера ПСЖ в будущем является наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, который в бытность игроком выступал за клуб из Парижа.

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DXTK
DXTK
сегодня в 14:08
ПСЖ стоит переманить Моуриньо. который жалуется на трансферный бюджет в МЮ, тут в мешке он сможет развернутся...........
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 13:15
Много хотят.
cannongun
cannongun
сегодня в 13:11
сначала с лысым евреем нужно договориться
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 12:15
С такими игроками конечно нужен топ тренер!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 11:44
Уже поняли, что тренеришка не тянет
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