В ПСЖ хотят переманить из «Тоттенхэма» Почеттино

Несмотря на успешную первую часть сезона в исполнении ПСЖ, главный тренер парижан Унаи Эмери, скорее всего, покинет занимаемую должность ближайшим летом. У наставника уже случались мини-конфликты с главной звездой команды Неймаром, а боссы клуба готовы пойти на все, чтобы бразилец чувствовал себя в ПСЖ счастливым.

По слухам, руководство парижан уже присматривается к тем, кто может сменить Эмери на тренерском мостике клуба. Одним из главных кандидатов на должность главного тренера ПСЖ в будущем является наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, который в бытность игроком выступал за клуб из Парижа.