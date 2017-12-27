Тренер «Шинника» рассчитывает на благоприятную погоду в Хабаровске

Сегодня футбольная общественность узнала даты проведения матчей 1/4 финала Кубка России. Уже 27 февраля «Шиннику» предстоит встретиться со «СКА-Хабаровском» на его территории. Наставник ярославского коллектива Александр Побегалов опасается тяжелых погодных условий, но принимает жребий:

«Мы относимся к этому как к объективной данности, профессионально - мы должны были играть по жеребьевке в Хабаровске. Здесь нужно уповать на то, чтобы погода была благоприятной. Хабаровск вряд ли пойдет на перенос игры, инициатива должна идти от них, но последние сборы у них в Южной Корее - близко к своему региону. Мы готовы ехать и играть».

Специалист также поделился мнением о системе проведения турниров по схеме «осень-весна»:

«Я давно говорил, что кроме элитных клубов переход на систему „осень-весна“ негативно сказывается на российском футболе».