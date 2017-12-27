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Сорокин совместит работу гендиректора оргкомитета ЧМ с должностью председателя

сегодня, 17:49

Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин сообщил о том, что он будет совмещать свою прежнюю работу с должностью председателя оргкомитета, сменив на этом посту Виталия Мутко:

«Для меня это назначение стало неожиданным, как, наверное, и для Александра Алаева, который стал исполняющим обязанности президента РФС. Сейчас мы входим в такую фазу работы, когда должности и председателя, и генерального директора сочетаются. Теперь для нас главное – сохранить управляемость проекта. Получается, буду совмещать. Назначать никого не будем.

Продолжу ли советоваться с Мутко? Конечно. Он сохраняет кураторство над проектом как вице-премьер. В этом плане ничего не меняется. Правительство – наш учредитель».

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