Сорокин совместит работу гендиректора оргкомитета ЧМ с должностью председателя

Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин сообщил о том, что он будет совмещать свою прежнюю работу с должностью председателя оргкомитета, сменив на этом посту Виталия Мутко:

«Для меня это назначение стало неожиданным, как, наверное, и для Александра Алаева, который стал исполняющим обязанности президента РФС. Сейчас мы входим в такую фазу работы, когда должности и председателя, и генерального директора сочетаются. Теперь для нас главное – сохранить управляемость проекта. Получается, буду совмещать. Назначать никого не будем.

Продолжу ли советоваться с Мутко? Конечно. Он сохраняет кураторство над проектом как вице-премьер. В этом плане ничего не меняется. Правительство – наш учредитель».