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Уход Мутко из оргкомитета не скажется на подготовке к ЧМ-2018

сегодня, 16:55

В заявлении оргкомитета «Россия-2018» говорится, что уход Виталия Мутко с поста председателя никак не скажется на подготовке к чемпионату мира 2018.

«Оргкомитет „Россия-2018“ с сожалением принял новость о решении Виталия Мутко покинуть пост председателя организации. Совмещать должность генерального директора и председателя оргкомитета „Россия-2018“ с текущего момента будет Алексей Сорокин, который также является заместителем председателя наблюдательного совета организации. Изменения в руководстве оргкомитета „Россия-2018“ никак не скажутся на ходе подготовки чемпионата мира.

Виталий Мутко продолжит курировать подготовку регионов к чемпионату мира, равно как и осуществлять координацию возведения необходимой инфраструктуры турнира в должности заместителя председателя правительства РФ.

Наша цель остается неизменной - провести турнир на самом высоком организационном уровне для гостей и участников».

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:30
ни кто и не растроился
albucid
albucid
сегодня в 18:00
Не скажется? Типа, воровали, воруем и будем воровать!
Foxes
Foxes
сегодня в 17:50
Чувствуется, что соккер вымирает.
kastites
kastites
сегодня в 17:43
Мутко подлец и негодяй
Аксинья
Аксинья
сегодня в 17:38
Но взвод не заметил потери бойца
И "Яблочко" песню допел до конца...
Foxes
Foxes
сегодня в 17:34
Старый сайт! Жмите вот сюда https://www.soccer0010.com/?new_design=0
drug01
drug01
сегодня в 17:25
Почему не скажется? Пожалуй откатов меньше будет!
cska plus
cska plus
сегодня в 17:22
Российский спорт вздохнёт.
VIPded
VIPded
сегодня в 17:09
Почему не скажется? Подготовка пройдёт легче и дешевле!
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