Уход Мутко из оргкомитета не скажется на подготовке к ЧМ-2018

В заявлении оргкомитета «Россия-2018» говорится, что уход Виталия Мутко с поста председателя никак не скажется на подготовке к чемпионату мира 2018.



«Оргкомитет „Россия-2018“ с сожалением принял новость о решении Виталия Мутко покинуть пост председателя организации. Совмещать должность генерального директора и председателя оргкомитета „Россия-2018“ с текущего момента будет Алексей Сорокин, который также является заместителем председателя наблюдательного совета организации. Изменения в руководстве оргкомитета „Россия-2018“ никак не скажутся на ходе подготовки чемпионата мира.

Виталий Мутко продолжит курировать подготовку регионов к чемпионату мира, равно как и осуществлять координацию возведения необходимой инфраструктуры турнира в должности заместителя председателя правительства РФ.

Наша цель остается неизменной - провести турнир на самом высоком организационном уровне для гостей и участников».