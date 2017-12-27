Хохлов: «„Динамо“ давно ждёт Панченко на поле, не хватает нам этого игрока»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги выступления «бело-голубых» в первой части сезона РФПЛ, а также сообщил, что команда очень ждет возвращения на поле нападающего Кирилла Панченко, который должен восстановиться от травмы в новом году:

«Конечно, всегда хочется большего. Прикидывал, анализировал, где недобрали очки. К примеру, с „Уралом“ на последних секундах было обидно пропускать и играть вничью. Где-то нам наоборот повезло, как в матче с „Рубином“. На мой взгляд, чуть-чуть больше могли набрать очков.

Что касается Панченко, то я постоянно с ним на связи. Давно его ждем, не хватает этого игрока. Он один из лидеров команды. Да, добавится головная боль при выборе состава, но она приятная».