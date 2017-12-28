Бенитес: «Знали, что с „Сити“ придётся играть от обороны, имели шансы забить в концовке»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в поединке 20-го тура АПЛ:

«Мы были готовы к тому, что нам придётся защищаться и играть на контратаках. При такой тактике нужно быть компактными и надёжными. Мы имели шансы на гол в концовке матча.

В последние 20 минут мы делали именно то, чего от нас ожидали. Я очень доволен командой с точки зрения организации игры, но в первом тайме мы могли лучше обращаться с мячом.

Мы должны пригласить кого-нибудь [в зимнее трансферное окно], чтобы усилить наш состав, однако, мы всё ещё уверены в команде».