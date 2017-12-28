Кутроне: «Ещё вчера я играл за молодёжку, а теперь забил в дерби. Невероятно»

Нападающий «Милана» Патрик Кутроне, забивший единственный гол в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Интером» (1:0), поделился впечатлениями от игры:

«Ещё вчера я играл за молодёжную команду, а теперь забил в дерби и решил так отпраздновать свой гол (Прим. - сняв футболку). Забить перед этими трибунами было невероятно.

Нам нужна была эта победа для поднятия боевого духа. Дерби никогда нельзя считать обычной игрой. Мы будем радоваться этой победе и выходу в следующий раунд, а затем подготовимся к игре с „Фиорентиной“.

Моя мечта – продолжать играть за „Милан“, и я хочу остаться в этой команде. Мои действия на поле диктуются собственными желанием и стремлением. Я вышел на поле со скамейки запасных и очень хотел забить гол. Я посвящаю его гол своей семье, поскольку она всегда поддерживала меня, и любой гол, который я буду забивать в будущем, всегда будет посвящён им».