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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Гвардиола: «Тяжело играть в футбол, когда другая команда этого делать не хочет»

сегодня, 01:54
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (1:0) в выездном матче 20-го тура АПЛ:

«Мы сделали всё, что было в наших силах, но тяжело играть в футбол, когда другая команда этого делать не хочет. В последние минуты мы играли в ритме соперника, и нам приходилось непросто, потому что при счёте 1:0 ещё ничего не ясно. Мы создали достаточно моментов, чтобы вести 2:0, 3:0 или 4:0. Всегда нужно быть готовым к подобным ситуациям. Поддерживать уровень постоянно нелегко. 

Каждый тренер имеет право делать то, что ему хочется. Я предпочитаю, чтобы моя команда созидала, но с большим уважением отношусь к тому, как играют наши соперники. Мы должны искать способы взлома их обороны».

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Все комментарии
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 02:01
"тяжело играть в футбол, когда другая команда этого делать не хочет"

"с большим уважением отношусь к тому, как играют наши соперники"
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 01:58
Тяжело играть в футбол, когда у одной команды состав стоит 50 лямов, а у другой - больше лярда.
Каждый играет в силу своих возможностей.
cska.78
cska.78
сегодня в 01:58
Туркменский Хоттабыч этим постоянно занимается!
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