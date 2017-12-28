Гвардиола: «Тяжело играть в футбол, когда другая команда этого делать не хочет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (1:0) в выездном матче 20-го тура АПЛ:

«Мы сделали всё, что было в наших силах, но тяжело играть в футбол, когда другая команда этого делать не хочет. В последние минуты мы играли в ритме соперника, и нам приходилось непросто, потому что при счёте 1:0 ещё ничего не ясно. Мы создали достаточно моментов, чтобы вести 2:0, 3:0 или 4:0. Всегда нужно быть готовым к подобным ситуациям. Поддерживать уровень постоянно нелегко.

Каждый тренер имеет право делать то, что ему хочется. Я предпочитаю, чтобы моя команда созидала, но с большим уважением отношусь к тому, как играют наши соперники. Мы должны искать способы взлома их обороны».