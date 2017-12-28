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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Гаттузо: «Возможно, я худший тренер в Серии A, но я всегда хочу побеждать»

сегодня, 02:51
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 0Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеЗакончился в дополнительное время

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу своей команды над «Интером» в 1/4 финала Кубка Италии (1:0):

«У нас был отрицательный период, поэтому этот матч имел фундаментальное значение. Сегодня мы показали, что, сражаясь, можем противостоять „Интеру“. Я хочу похвалить всех ребят в команде. Я выиграл всё, будучи футболистом, но осознаю, что моя тренерская карьера только начинается. В январе мне исполнится 40 лет, поэтому я всё ещё думаю как игрок, полагая, что со спортивной злостью и преданностью команде можно много добиться. 

Я не сдерживаюсь. Если мне нужно кому-то что-либо сказать, я скажу ему это в лицо. Нам предстоит большая работа, мы будем лицемерами, если скажем, что эта победа решает все наши проблемы, но она дала нам передышку. Возможно, я самый худший тренер в Серии A, но я всегда хочу побеждать, даже играя со своим сыном в саду. Я хочу, чтобы мои ребята доказали, что то, что я видел сегодня вечером, не было случайностью.

Сейчас нам предстоит две непростые встречи в чемпионате, и нам нужны очки, чтобы идти вверх по таблице. Я не видел большой разницы в нашей игре между сегодняшним выступлением и поражением в игре с „Аталантой“. Некоторые могут назвать меня сумасшедшим после этих слов. Матч с „Вероной“ тоже был у нас в руках, пока мы не пропустили первый гол, стоя как манекены.

Наша команда преуспевает, пока не столкнётся с первым препятствием, и сегодня мы преодолели все препятствия».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:17
Ну не тренер он...
Горбатого могила исправит
Горбатого могила исправит
сегодня в 03:39
Валерошка тебя уже в Реал отправил )))
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 03:10
С почином тебя!
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