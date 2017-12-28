Кейн: «Мне ещё далеко до сравнений с Месси и Роналду, но я хочу стать одним из лучших»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн заявил, что стремится стать одним из лучших игроков мира:

«Глядя на Месси и Роналду, становится очевидно, что мне предстоит проделать долгий путь, прежде чем меня можно будет с ними сравнивать, но начало положено, и именно это я хочу сделать: продолжать совершенствоваться и однажды достичь этого уровня. Эта цель неизменна – встать в один ряд с лучшими игроками мира. Месси и Роналду уже давно установили свой стандарт.

Я горжусь своим прогрессом, но это только начало для меня. Я хочу продолжать расти год за годом. Они делали это на протяжении восьми, девяти лет, поэтому, чтобы быть на их уровне, я должен добиться того же. Это моя цель».

Напомним, в этом году Кейн стал лучшим футболистом 2017 года по числу хет-триков.