Спаллетти: «Мы способны победить любого соперника, если будем играть в полную силу»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в 1/4 финала Кубка Италии:

«Мы отчасти потеряли свою уверенность. Нам не хватает веры в свой класс.

Когда у вас есть шансы, но вы ими не пользуетесь, это нужно принять как факт. Мы должны придавать им правильное значение. Когда вы что-то упускаете, то это приводит к пропущенному голу.

С точки зрения психологии, мы должны осознать, что должны стараться лучше. В физическом плане игроки в порядке, их класс никуда не ушёл, но когда ждёшь, что кто-то решит за тебя твои проблемы, это всегда приводит к трудностям. Мы должны решать свои проблемы самостоятельно.

Я считаю, что наша команда может обыграть любого соперника, но должна осознавать свои возможности и использовать их. В какие-то моменты мы не демонстрируем свой максимум и не показываем лучшую игру с точки зрения индивидуальных действий. Но если кто-то на поле играет не в полную силу, то ситуация становится сложной для всей команды».