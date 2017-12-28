Антонио Доннарумма: «Это был дебют мечты»

Голкипер «Милана» Антонио Доннарумма поделился впечатлениями от своего дебюта за «россонери» в матче 1/4 финала Кубка Италии против «Интера» (1:0). 27-летний вратарь вышел в стартовом составе команды, так как его младший брат Джанлуиджи Доннарумма и Марко Сторари не смогли принять участие в дерби из-за проблем со здоровьем.

«Я всегда усердно тренировался и молча делал свою работу. Труд рано или поздно окупается. К счастью, всё прошло хорошо, я не просить о лучшем дебюте за „Милан“. Это был дебют мечты.

Когда узнал, что Марко получил травму, я был слегка ошеломлён, но сказал себе, что нужно воспользоваться этим шансом и получить удовольствие от игры. Всё прошло как надо, включай сейв после удара Жоау Мариу.

Сегодня мы были настоящей командой. Теперь мы должны сохранить этот настрой к субботнему матчу с „Фиорентиной“. В последние несколько встреч мы стали играть лучше, команда сохраняла спокойствие и мы, наконец, получили желаемый результат».