Стерлинг: «В „Сити“ тебя найдут последним пасом в 9 случаях из 10»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, забивший единственный гол в матче 20-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:0), прокомментировал очередную победу своей команды:

«Никто не думает о рекордах. Конечно, такие вещи приятно иметь в своём резюме, но нам нужно просто продолжать побеждать, это главное. Рекордная серия рано или поздно закончится.

Мне показалось, что соперник очень хорошо преодолевал наш прессинг и пару раз пытался нас контратаковать. Мы показали командный дух, оставались спокойными и победили.

Пас Де Брюйне был очень хорош. У нас есть немало игроков, способных отдать последний пас, тебе нужно только забежать в штрафную, и в 9 случаях из 10 партнёры найдут тебя передачей».