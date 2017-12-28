Кандрева: «„Интеру“ не хватает удачи, наш моральный дух упал»

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева прокомментировал вылет команды из Кубка Италии после поражения от «Милана» (0:1) в матче 1/4 финала:

«Больно вылетать из Кубка. Мы очень хотели пройти дальше. Это большое разочарование для наших болельщиков. У нас были шансы забить, и если бы нам немного повезло, то мы бы вышли вперёд.

В последнее время нам не хватает удачи. Последние два поражения были болезненными. Мы провалили второй тайм в матче с „Удинезе“ и не использовали свои шансы против „Сассуоло“. Теперь мы должны сосредоточиться на „Лацио“, поскольку это важнейшая игра для сезона. Наш моральный дух упал. Мы хотели пройти в Кубке до конца, но с завтрашнего дня мы должны вернуться на свои рельсы и снова стать единым целым».