Бернарду Силва: «Нам следует ждать, что соперники будут делать всё, чтобы нас остановить»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (1:0) в матче 20-го тура АПЛ:

«Знали, что игра будет трудной. Мы хорошо играли в первом тайме, но нелегко противостоять сопернику, у которого 11 игроков за линией мяча. Но мы справились с этим. Конечно, в последние 10 минут матча было трудно удержать преимущество, но мы это сделали.

Когда выигрываешь 18 матчей подряд, следует ждать, что соперники сделают всё возможное, чтобы остановить тебя. Поэтому нам нужно продолжать работать так же, как в начале сезона.

Чемпионская гонка ещё не завершена. Пока всё ещё декабрь. Во втором круге нужно сыграть с тем же боевым духом и такой же жаждой побед».