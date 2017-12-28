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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Бернарду Силва: «Нам следует ждать, что соперники будут делать всё, чтобы нас остановить»

сегодня, 06:56
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (1:0) в матче 20-го тура АПЛ:

«Знали, что игра будет трудной. Мы хорошо играли в первом тайме, но нелегко противостоять сопернику, у которого 11 игроков за линией мяча. Но мы справились с этим. Конечно, в последние 10 минут матча было трудно удержать преимущество, но мы это сделали.

Когда выигрываешь 18 матчей подряд, следует ждать, что соперники сделают всё возможное, чтобы остановить тебя. Поэтому нам нужно продолжать работать так же, как в начале сезона.

Чемпионская гонка ещё не завершена. Пока всё ещё декабрь. Во втором круге нужно сыграть с тем же боевым духом и такой же жаждой побед».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 08:48
Я ставил на победу Манчестер Сити не подвели
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 08:41
Кристал Пэлас 31-го прервёт эту серию
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