«Арсенал» предлагает 36 млн фунтов за нападающего «Реала»

По данным английской прессы, руководство «Арсенала» заинтересовано в трансфере нападающего «Реала» Карима Бензема. Сообщается, что английский клуб предлагает за 30-летнего футболиста 36 миллионов фунтов. Утверждается, что сделка по французу является приоритетной целью «канониров» в зимнее трансферное окно.



Ранее ходили слухи, что Карим Бензема в скором времени покинет «Реал».