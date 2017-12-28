«Арсенал» предлагает 36 млн фунтов за нападающего «Реала»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Выбирайте центрфорварда для символической сборной РФПЛ!
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 4.55 4.1 1.8
  • Главные новости
  • Все новости
18:08
Быстров может продолжить карьеру в Казахстане20
17:40
«Аэрофлот» готов перевозить российских болельщиков на матчи ЧМ-2018 за 5 рублей34
16:13
Тимощук: «После зимних сборов „Зенит“ будет готов к рывку»77
15:43
«Спартак» продлил сотрудничество с 33-летним защитником49
14:09
Месси обошел Дженнифер Лопес и Неймара в списке латиноамериканских богачей34
19:00
Монтелла согласился возглавить «Севилью»0
18:31
Сборную Уганды будет тренировать французский специалист0
18:17
«Аякс» подтвердил назначение тен Хага0
17:57
Глава РФС Алаев: «Сборная России не останется без премиальных на ЧМ-2018»8
17:50
Хендерсон пропустит месяц1
17:25
КАМАЗ сменил главного тренера2
17:15
Тотти: «Пока не задумываюсь о тренерской карьере»0
17:02
Капелло винит игроков «Баварии» в увольнении Анчелотти4
16:56
Хомуха: «Перед чемпионатом мира 2018 постараемся не ударить в грязь лицом»1
16:50
Клопп: «Забудьте о стоимости ван Дейка»13
16:43
Агент Алейша Видаля опроверг слухи об интересе итальянских клубов к игроку1
16:33
«Ювентус» отклонил предложение МЮ «79 млн евро + Мхитарян за Дибалу»11
16:27
СПАЛ намерен арендовать игрока «Милана»1
16:25
Президент «Боруссии»: «Трансферные предложения измучили Обамеянга»2
16:02
Гендиректор «Атлетико»: «Вьетто перейдет в „Спортинг“ на правах аренды»0
15:54
Стали известны соперники «Ахмата» в зимнее межсезонье2
15:40
Болдт: «Никаких конкретных предложений по Бэйли не поступало»0
15:21
Карлуш Карвальял возглавил «Суонси»3
15:02
Тен Хаг станет следующим главным тренером «Аякса»2
14:57
Гаттузо: «Мы свяжем владельца „Милана“ в аэропорту»6
 

«Арсенал» предлагает 36 млн фунтов за нападающего «Реала»

сегодня, 10:10

По данным английской прессы, руководство «Арсенала» заинтересовано в трансфере нападающего «Реала» Карима Бензема. Сообщается, что английский клуб предлагает за 30-летнего футболиста 36 миллионов фунтов. Утверждается, что сделка по французу является приоритетной целью «канониров» в зимнее трансферное окно. 

Ранее ходили слухи, что Карим Бензема в скором времени покинет «Реал».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ювентус» отклонил предложение МЮ «79 млн евро + Мхитарян за Дибалу»
Сегодня, 16:33 11
СПАЛ намерен арендовать игрока «Милана»
Сегодня, 16:27 1
Тен Хаг станет следующим главным тренером «Аякса»
Сегодня, 15:02 2
«Тоттенхэм» интересуется форвардом «Вильярреала»
Сегодня, 14:18 8
Манджукич отклонил предложение из Китая
Сегодня, 13:21 3
«Интер» ведет переговоры по двум игрокам «Барселоны»
Сегодня, 12:17 9
Обсудить
Все комментарии
mphuZ
mphuZ
сегодня в 18:53
Старого баночника за 30-40 лямов?
Лучше другого найти. Достали уже этим Бензема..
Bavaria_M
Bavaria_M
сегодня в 14:26
набирает всяки шлак пуховик. да еще дорогой. а потом хнычит и все у него виноваты.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 12:45
Если его купит Арсенал то это замечательно,но Реалу тогда нужно брать кого нибудь на замену!
Перес с Зиданом редко заходят на соккер и врядли вообще прислушываются к болельщикам,но я бы хотел чтоб в Реал перешел Кейн! Наверно лучший центрфорвард сейчас!
Шмавон
Шмавон
сегодня в 12:36
давно его нужно было брать
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:09
У Реала не так много нападающих, чтоб такой заголовок для новости делать) интриги никакой, все и так сразу знают, что речь о Бензема.
Мне будет грустно после его ухода.. Но если не убрав его, они не могут купить норм форварда, то что поделать..значит надо..
Главное, чтобы это был не Агуэро.. Время этого коротышки ушло.. Его бесконечно тупой взгляд и дружба с Месси, не самые подходящие качества для Реала.
Икарди - очень умный форвард и лидер Интера.. Но он не круче условного Игуаина.. Шило на мыло получается.. И спор вокруг одних аргентосов получается.
Кавани - идеальная цель . Но отдаст ли его ПСЖ.. Можно даже слить матчи в Лиги Чемпионов, лишь бы продали его.
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 11:21
Думаю Реалу стоит рассмотреть и удовлетворить это предложение
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 10:50
Я думаю Арсенал купит игрока
NOVA
NOVA
сегодня в 10:39
надо-надо продавать!! сами и то дешевле купили и когда это было. а счас еще и выручить можно!!! но сначала надо подыскать топ форварда, типо икарди!!!
Dark MU
Dark MU
сегодня в 10:27
Стоило ожидать этой новости)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100