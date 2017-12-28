«Арсенал» предлагает 36 млн фунтов за нападающего «Реала»

По данным английской прессы, руководство «Арсенала» заинтересовано в трансфере нападающего «Реала» Карима Бензема. Сообщается, что английский клуб предлагает за 30-летнего футболиста 36 миллионов фунтов. Утверждается, что сделка по французу является приоритетной целью «канониров» в зимнее трансферное окно.
Ранее ходили слухи, что Карим Бензема в скором времени покинет «Реал».
Лучше другого найти. Достали уже этим Бензема..
Лучше другого найти. Достали уже этим Бензема..
Перес с Зиданом редко заходят на соккер и врядли вообще прислушываются к болельщикам,но я бы хотел чтоб в Реал перешел Кейн! Наверно лучший центрфорвард сейчас!
Перес с Зиданом редко заходят на соккер и врядли вообще прислушываются к болельщикам,но я бы хотел чтоб в Реал перешел Кейн! Наверно лучший центрфорвард сейчас!
Мне будет грустно после его ухода.. Но если не убрав его, они не могут купить норм форварда, то что поделать..значит надо..
Главное, чтобы это был не Агуэро.. Время этого коротышки ушло.. Его бесконечно тупой взгляд и дружба с Месси, не самые подходящие качества для Реала.
Икарди - очень умный форвард и лидер Интера.. Но он не круче условного Игуаина.. Шило на мыло получается.. И спор вокруг одних аргентосов получается.
Кавани - идеальная цель . Но отдаст ли его ПСЖ.. Можно даже слить матчи в Лиги Чемпионов, лишь бы продали его.
Мне будет грустно после его ухода.. Но если не убрав его, они не могут купить норм форварда, то что поделать..значит надо..
Главное, чтобы это был не Агуэро.. Время этого коротышки ушло.. Его бесконечно тупой взгляд и дружба с Месси, не самые подходящие качества для Реала.
Икарди - очень умный форвард и лидер Интера.. Но он не круче условного Игуаина.. Шило на мыло получается.. И спор вокруг одних аргентосов получается.
Кавани - идеальная цель . Но отдаст ли его ПСЖ.. Можно даже слить матчи в Лиги Чемпионов, лишь бы продали его.