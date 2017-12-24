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Перес заявил Бензема, что вчера тот сыграл в своём последнем Эль Класико

сегодня, 13:35
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Реала» Карим Бензема во вчерашнем матче против «Барселоны» (0:3) не был единственным игроком в составе «сливочных», кто выглядел неубедительно, однако будущее француза в клубе выглядит туманным.

По слухам, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес после столь досадного поражения был в бешенстве и заявил Бензема, что тот вчера сыграл в своем последнем Эль Класико.

Ожидается, что форварда могут продать уже в зимнее трансферное окно. Одними из кандидатов на замену Бензема считаются нападающий «Интера» Мауро Икарди и форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн.

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Все комментарии
Deuced
Deuced
сегодня в 18:06
Барсе надо затроллить его и выкупить
анжи2
анжи2
сегодня в 18:04
Во будет если Бензема ответит что это был не последний эль-классико и перейдет Барселону😂
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Mяyчeло
сегодня в 18:03
Mяyчeло:
Бензема конечно не супер пупер уровень, но он и не днищер полный, как ты пишешь. Хороший, добротный форвард. Какой Смолов. бугога. шутки шутим.
Да никто и не говорит что он днищер .....

Просто проверь....задай друзьям вопрос пусть назовут 5-10 лучших напов Европы.....я тебя уверяю Бенземы не будет и в половине этих опросов...если вообще будет )))
Mяyчeло
Mяyчeло ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:57
Jeck Denielse:
Даже Смолов вместо Бензема - усиленище...... Всегда удивляло что делает в лучшем клубе мира игрок даже не уровня Агуэро,Левандовски,Гризманна и пр. тех кто забивает всегда и везде...... Неужели надо 10 лет чтоб понять что он не топ.....
Бензема конечно не супер пупер уровень, но он и не днищер полный, как ты пишешь. Хороший, добротный форвард. Какой Смолов. бугога. шутки шутим.
Ромка Пупкин
Ромка Пупкин
сегодня в 17:56
Уже не помню сезона, в котором барса в рамках ла лиги забивала меньше 3 мячей реалу на бернабеу. Такое вообще было？
Ромка Пупкин
Ромка Пупкин
сегодня в 17:53
Не ребят ну серьезно, реал такой весь крутой и роналду у них весь из себя бог, но как так постоянно получается, что именно только Барса их постоянно громит, да еще и на их поле？
Ответ кажется прост: лучшая команда и лучший игрок некто другие, не так ли？
Hamman
Hamman
сегодня в 17:52
Уверен что это не более чем слухи!
Плохо сыграли все! Нет претензий только к Навасу, тащил всё что мог. Как по мне, то худший игрок матча это Варан - дикое количество ляпов.
Эта оплеуха от Барсы нужна была! Надеюсь хоть теперь и игроки и руководство Реала поймут что с таким подходом к игре им в этом сезоне них(ничего) не светит...
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 17:41
...по мясу попасть не может.............ой чудило(исправь ошибку...мясо!.)....цирк уехал---клоун остался.......
Germes13
Germes13 ответил Санчо Панса
сегодня в 17:01
Санчо Панса:
В последнем) Серьезно что ли? Так то будет еще одно Эль-Класико в этом сезоне, но уже на Камп Ноу! Неужели Бенза продадут уже в январе? Честно говоря, то ли радоваться, то ли огорчаться такому)
О том, что его просто не выпустят на поле ты не подумал?))
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 16:58
Причём здесь Бензема? ?????
Он хоть в штангу попал.
Пеналду надо гнать в шею.
Кривоногий даже по мясу попасть не может.
А виноват Бензема.
Логика глупых перслфанов пеналду и переса
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 16:52
долбо*б какой-то....
Сид Кэш
Сид Кэш
сегодня в 16:40
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff ответил -Джек Потрошитель-
    сегодня в 16:38
    -Джек Потрошитель-:
    5 кубков выиграли,сотворили историю,глянули как барсю Псж и Юве унижает,отомстили за детей в финале,разгромили барсю в суперкубке, а теперь один проигрыш и продавать,что ли)) Тогда барси весь состав надо было продавать,или уйти как Швардиола,когда Бавария вынесла их 3-0 4-0))))))))
    Не смеши народ. Гвардиола ушел до того,как Бавария выиграла у Барсы. Такие же как ты тебя еще и лайкают
    Exia
    Exia
    сегодня в 16:33
    С какой радости им продадут ведущих игроков в середине сезона. Что Интер, что ТТХ бьются за высокие места
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 16:08
    В последнем) Серьезно что ли? Так то будет еще одно Эль-Класико в этом сезоне, но уже на Камп Ноу! Неужели Бенза продадут уже в январе? Честно говоря, то ли радоваться, то ли огорчаться такому)
    neomessi
    neomessi
    сегодня в 16:07
    Ковачич явно не согласен с Пересом )))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 16:05
    Даже Смолов вместо Бензема - усиленище......

    Всегда удивляло что делает в лучшем клубе мира игрок даже не уровня Агуэро,Левандовски,Гризманна и пр. тех кто забивает всегда и везде......
    Неужели надо 10 лет чтоб понять что он не топ.....
    Денис Суслов
    Денис Суслов
    сегодня в 15:58
    уйдёт в арсенал по любому
    Денис Суслов
    Денис Суслов
    сегодня в 15:55
    дырявый ещё хуже играл
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 15:53
    Самый опасный и настырный был и есть Марсело.Он мне надоел,когда мяч у него я переживаю и напрягаюсь все Эль Классико.
    Roy Harper
    Roy Harper
    сегодня в 15:50
    Икарди было б здорово взять)
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил Ангел неБесГрешен
    сегодня в 15:49
    Ангел неБесГрешен:
    Бензема перейдёт в Барсу и сыграет Эль Класико...
    Было бы отлично в зимнее трансфероное окно перешел бы в Барсу и весной в Эль Классико забил бы три гола в ворота Переса.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 15:44
    Бензема перейдёт в Барсу и сыграет Эль Класико...
    Roma Shirinov
    Roma Shirinov
    сегодня в 15:41
    Реалу пора обновляться
    NOVA
    NOVA
    сегодня в 15:30
    наконец то! давно пора продать любителя штанг!
    Гус Пойет
    Гус Пойет
    сегодня в 15:24
    Похоже на правду
    barca200885
    barca200885
    сегодня в 15:23
    Реалу подошел бы Левандовски!
    barca200885
    barca200885
    сегодня в 15:23
    Кейн и Икарди хуже Бензема.
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
    сегодня в 15:13
    ...в гневе решения не принимают , значит раньше уже эти мысли были у Переса...
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 15:12
    да че вы, он без пяти минут в сборной Франции уже ж. Столько терпели, пускай играет еще, он ведь "приносит пользу команде"... плюс на "берберском" тарабарить с Зиданом умеет)))
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