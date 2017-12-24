Перес заявил Бензема, что вчера тот сыграл в своём последнем Эль Класико

Нападающий «Реала» Карим Бензема во вчерашнем матче против «Барселоны» (0:3) не был единственным игроком в составе «сливочных», кто выглядел неубедительно, однако будущее француза в клубе выглядит туманным.

По слухам, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес после столь досадного поражения был в бешенстве и заявил Бензема, что тот вчера сыграл в своем последнем Эль Класико.

Ожидается, что форварда могут продать уже в зимнее трансферное окно. Одними из кандидатов на замену Бензема считаются нападающий «Интера» Мауро Икарди и форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн.