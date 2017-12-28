Защитник «Марибора» перейдет в «Беневенто»

Агент защитника «Марибора» Жан-Клода Биллонга заявил, что его клиент продолжит карьеру в «Беневенто».



«На протяжении нескольких месяцев „Беневенто“ следил за Биллонгом. После чего они решили сделать решительный шаг, связавшись с руководством „Марибора“ и со мной. Потом мы закрыли сделку.



Сегодня Жан-Клод прибудет в Италию. „Беневенто“ - отличный клуб из Серии А. Я считаю, что им по силам сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата Италии».



По итогам 18 туров Серии А «Беневенто» занимает последнюю строчку в таблице, на счету команды всего 1 очко.



Напомним, что недавно экс-футболист «Ювентуса» стал игроком «Беневенто».