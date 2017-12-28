Сборную Уганды будет тренировать французский специалист

Француз Себастьен Десабр стал новым главным тренером сборной Уганды. Контракт с 41-летним специалистом рассчитан на 2 года.

Десабр отлично знает африканский футбол. Последним местом его работы был египетский клуб «Исмаили», а до этого он работал в Тунисе, Египте, Камеруне, Анголе и других африканских странах. Десабр был выбран среди четырех кандидатов.

Тренер начнет работу со сборной на чемпионате африканских наций, где сыграет в одном квартете с командами Кот-д'Ивуара, Замбии и Намибии. Турнир стартует 12 января в Марокко.