Анатолий Давыдов назначен директором Академии «Зенита»

«Зенит» объявил о назначении Анатолия Давыдова на должность директора «Газпром»-Академии клуба.
Специалист провел рекордное количество матчей в составе петербуржцев (456), посвятив «сине-бело-голубым» большую часть карьеры. Ранее он возглавлял вторую команду «Зенита».
Новым же наставником «Зенита-2» назначен Константин Зырянов, который выполнял роль играющего тренера.
Официально: Анатолий Давыдов назначен директором «Газпром»-Академии сине-бело-голубых.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 27 декабря 2017 г.
Подробности: https://t.co/v6HNEZFeTj pic.twitter.com/gDULyC53qX
Официально: Константин Зырянов возглавил «Зенит»-2!— «Зенит»-2 (@zenit_spb2) 27 декабря 2017 г.
Подробности: https://t.co/B4J8Cmrwl0 pic.twitter.com/9H646f3Dax