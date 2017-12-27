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Анатолий Давыдов назначен директором Академии «Зенита»

сегодня, 18:32

«Зенит» объявил о назначении Анатолия Давыдова на должность директора «Газпром»-Академии клуба. 

Специалист провел рекордное количество матчей в составе петербуржцев (456), посвятив «сине-бело-голубым» большую часть карьеры. Ранее он возглавлял вторую команду «Зенита».

Новым же наставником «Зенита-2» назначен Константин Зырянов, который выполнял роль играющего тренера.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 18:45
А играющим тренером "Зени 2" станет спец по тактике и стратегии Дзюба...Невооруженным глазом видно, что все эти перестановки делаются под него...
Михалыч 75
Михалыч 75
сегодня в 18:44
Удачи тебе Костя на новом поприще !!!!
DRDR_SaSa
DRDR_SaSa ответил Foxes
сегодня в 18:42
Foxes:
Старый сайт! Жмите вот сюда https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Спасибо, уважаемый!
Казанский
Казанский
сегодня в 18:36
Судя по результатам Зенита-2 в ФНЛ под руководством Давыдова воспитанников "Газпром"-Академии ждет "большое" будущее(((
Foxes
Foxes
сегодня в 18:35
Старый сайт! Жмите вот сюда https://www.soccer0010.com/?new_design=0
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