Сборная Саудовской Аравии не вышла из группы на Кубке наций Персидского залива

Сборная Саудовской Аравии не сумела выйти из группы на Кубке наций Персидского залива.
В третьем туре команда уступила Оману (0:2). До этого саудиты обыграли Кувейт (2:1) и сыграли вничью с ОАЭ (0:0).
В итоге сборная набрала 4 очка, с которыми заняла 3-е место в группе, пропустив вперед ОАЭ и Оман.
Напомним, что Саудовская Аравия является соперником сборной России по группе на ЧМ-2018.
А вот 1:18 и 0:7, при этом никогда не побеждая в Европе, может только спартак :)
А вот 1:18 и 0:7, при этом никогда не побеждая в Европе, может только спартак :)
Как там на 5 месте Игорьку вспоминаются былые победы?...))
Как там на 5 месте Игорьку вспоминаются былые победы?...))
На евро-16 тоже самое все говорили,а итог ,,,,,,
На евро-16 тоже самое все говорили,а итог ,,,,,,