Сборная Саудовской Аравии не вышла из группы на Кубке наций Персидского залива

Сборная Саудовской Аравии не сумела выйти из группы на Кубке наций Персидского залива.

В третьем туре команда уступила Оману (0:2). До этого саудиты обыграли Кувейт (2:1) и сыграли вничью с ОАЭ (0:0).

В итоге сборная набрала 4 очка, с которыми заняла 3-е место в группе, пропустив вперед ОАЭ и Оман.

Напомним, что Саудовская Аравия является соперником сборной России по группе на ЧМ-2018.