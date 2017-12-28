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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Сборная Саудовской Аравии не вышла из группы на Кубке наций Персидского залива

вчера, 21:56

Сборная Саудовской Аравии не сумела выйти из группы на Кубке наций Персидского залива. 

В третьем туре команда уступила Оману (0:2). До этого саудиты обыграли Кувейт (2:1) и сыграли вничью с ОАЭ (0:0). 

В итоге сборная набрала 4 очка, с которыми заняла 3-е место в группе, пропустив вперед ОАЭ и Оман. 

Напомним, что Саудовская Аравия является соперником сборной России по группе на ЧМ-2018.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил cska.78
сегодня в 01:11
cska.78:
Помню, я тогда уже смотрел футбол :) Вот только ЦСКА давно смыл этот позор своей победой в еврокубке, а спартак не смоет, потому что еврокубок ему не по зубам :)
Так с ваших прогнозов Спартаку и Чемпионство было не по зубам....ладно, посмотрим как оно будет...в любом случае желаю побед в Европе всем нашим клубам и ЦСКА тоже...))
cska.78
cska.78 ответил Footbolista
сегодня в 01:09
Footbolista:
Как про ваши залеты так сразу весёлый?...а 0:6 не помнишь тоже или это почти победа по сравнению с 0:7? ))
Помню, я тогда уже смотрел футбол :) Вот только ЦСКА давно смыл этот позор своей победой в еврокубке, а спартак не смоет, потому что еврокубок ему не по зубам :)
Footbolista
Footbolista ответил cska.78
сегодня в 01:08
cska.78:
Веселый ты, такие счета в дерби были и будут в обе стороны :) А вот 1:18 и 0:7, при этом никогда не побеждая в Европе, может только спартак :)
Как про ваши залеты так сразу весёлый?...а 0:6 не помнишь тоже или это почти победа по сравнению с 0:7? ))
cska.78
cska.78 ответил Footbolista
сегодня в 01:06
Footbolista:
"Клубишко" вашу конюшню вынес в одну калитку...забыл, что ли уже или только за Ливерпуль теперь болеешь? Как там на 5 месте Игорьку вспоминаются былые победы?...))
Веселый ты, такие счета в дерби были и будут в обе стороны :)
А вот 1:18 и 0:7, при этом никогда не побеждая в Европе, может только спартак :)
Footbolista
Footbolista ответил cska.78
сегодня в 01:04
cska.78:
Игорек в отличии от вашего клубишки знает что такое победа в еврокубке :)
"Клубишко" вашу конюшню вынес в одну калитку...забыл, что ли уже или только за Ливерпуль теперь болеешь?
Как там на 5 месте Игорьку вспоминаются былые победы?...))
cska.78
cska.78 ответил Footbolista
сегодня в 00:57
Footbolista:
Я и не волнуюсь...свой рекорд Игорек в ЛЧ уже поставил...всех обошел и вписался в историю навечно, другого такого сухоряна уже не будет...))
Игорек в отличии от вашего клубишки знает что такое победа в еврокубке :)
Footbolista
Footbolista ответил cska.78
сегодня в 00:56
cska.78:
Игорь сыграл очень много матчей и за сборную и в ЛЧ и никогда не получал 7! Так что не надейся, семидырный ваш плюшевый, который и не играл толком нигде, а уже 7 получил :)
Я и не волнуюсь...свой рекорд Игорек в ЛЧ уже поставил...всех обошел и вписался в историю навечно, другого такого сухоряна уже не будет...))
cska.78
cska.78 ответил Footbolista
сегодня в 00:03
Footbolista:
Ну да...Игорян свои 0:7 тоже получит...)) интересно над кем тогда смеяться будем?...
Игорь сыграл очень много матчей и за сборную и в ЛЧ и никогда не получал 7! Так что не надейся, семидырный ваш плюшевый, который и не играл толком нигде, а уже 7 получил :)
Footbolista
Footbolista ответил cska.78
вчера в 23:14
cska.78:
Наши и с этим соперником обделаться могут!
Ну да...Игорян свои 0:7 тоже получит...)) интересно над кем тогда смеяться будем?...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 22:44
ПОЗДРАВЛЯЮ КОМАНДУ ОМАН С ПОБЕДОЙ
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 22:33
Наш клиент
FILL3286
FILL3286 ответил Фата лист
вчера в 22:22
Фата лист:
Есть шансы на второе место, в Египте парочка звезд, в остальном команда, как и у Аравии...
А у нас не одной звезды,у нас звезды игорь,дзюба,кокорин)))
На евро-16 тоже самое все говорили,а итог ,,,,,,
Фата лист
Фата лист ответил Owl Fake
вчера в 22:17
Owl Fake:
Можно выдохнуть, шансы на 3-е место у нас крепкие!
Есть шансы на второе место, в Египте парочка звезд, в остальном команда, как и у Аравии...
FILL3286
FILL3286
вчера в 22:15
И мудко скажет мы на правильном пути,скажет нужно 40 летних берез с игнашевичем назад вернуть и ТОП тренера Манчини или Гончаренко поставить.
Owl Fake
Owl Fake
вчера в 22:13
Можно выдохнуть, шансы на 3-е место у нас крепкие!
FILL3286
FILL3286
вчера в 22:13
За то наши ЕСЛИ победят чудом,будут гордиться пол года,скажут мы лучшая сборная мира,мы лучшие игроки мира,мы играем у бакланов в лучшем восточном клубе Европы,а то и мира,а после оставшихся двух матчах будут сидеть пить шампанское и ноги греть на песочке.
Dinamovets1927
Dinamovets1927
вчера в 22:10
Осторожно, очень сильный соперник!😝
cska.78
cska.78
вчера в 21:59
Наши и с этим соперником обделаться могут!
Tommy Lee
Tommy Lee
вчера в 21:58
Зато ( о, чудо) сыграет с Россией матч открытия ЧМ.
YRunner
YRunner
вчера в 21:58
Ну значит наши не крупно пролетят....
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