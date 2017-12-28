Сестра Мхитаряна поблагодарила фанатов «Боруссии» за поддержку, а затем удалила сообщение

Моника Мхитарян, сестра полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, в одной из соцсетей поблагодарила болельщиков дортмундской «Боруссии» за поддержку своего брата. Фанаты «шмелей» отмечали признание Мхитаряна лучшим футболистом Армении. При этом через короткое время Моника удалила свое сообщение. Вся эта ситуация произошла на фоне слухов о том, что Мхитарян, получающий мало игрового времени в МЮ, может вернуться в Дортмунд.