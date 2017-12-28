Сестра Мхитаряна поблагодарила фанатов «Боруссии» за поддержку, а затем удалила сообщение

Моника Мхитарян, сестра полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, в одной из соцсетей поблагодарила болельщиков дортмундской «Боруссии» за поддержку своего брата. Фанаты «шмелей» отмечали признание Мхитаряна лучшим футболистом Армении. При этом через короткое время Моника удалила свое сообщение. Вся эта ситуация произошла на фоне слухов о том, что Мхитарян, получающий мало игрового времени в МЮ, может вернуться в Дортмунд.
Модераторы если вам нечего писать вы хоть обращаетесь к пользователям Соккера, они вам подскажут:
Вот лично от меня:
1.Гвардиола установил самые длинные серии побед в трёх лигах - Лалига-Барса, Бундеслига-Бавария и АПЛ-МС. И добавить - разве это не делает его лучшим тренером в мире??
2.Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти в ходе международной конференции в Дубае поделился мнением о том, как изменился футбол, а также ответил на вопрос, кто из игроков на сегодня номер один в мире.
«Футбол сильно изменился. Сегодня футбол – это бизнес. Есть хорошие футболисты, такие как Роналду или Неймар. Бразилец является примером завышенной цены. € 250 млн за одного футболиста – это слишком много.
Что касается лучшего игрока на сегодняшний день, то номером один я считаю Месси. Только не говорите об этом Криштиану», — цитирует Тотти Mundo Deportivo.
Модераторы если вам нечего писать вы хоть обращаетесь к пользователям Соккера, они вам подскажут:
Вот лично от меня:
1.Гвардиола установил самые длинные серии побед в трёх лигах - Лалига-Барса, Бундеслига-Бавария и АПЛ-МС. И добавить - разве это не делает его лучшим тренером в мире??
2.Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти в ходе международной конференции в Дубае поделился мнением о том, как изменился футбол, а также ответил на вопрос, кто из игроков на сегодня номер один в мире.
«Футбол сильно изменился. Сегодня футбол – это бизнес. Есть хорошие футболисты, такие как Роналду или Неймар. Бразилец является примером завышенной цены. € 250 млн за одного футболиста – это слишком много.
Что касается лучшего игрока на сегодняшний день, то номером один я считаю Месси. Только не говорите об этом Криштиану», — цитирует Тотти Mundo Deportivo.