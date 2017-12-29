Венгер: «Если ты ещё игрок „Арсенала“, то должен показывать свой максимум»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после победы над «Кристал Пэлас» (3:2) в матче 20-го тура АПЛ поделился мнением о будущем нападающего своей команды Алексиса Санчеса, отличившегося дублем в ворота «стекольщиков»:

«Сегодня Алексис был очень хорош и сконцентрирован на игре с первой минуты. Алексис – хороший игрок, мы знаем его и именно такой игры от него и ждём.

Это правда, что он улетал в Париж на Рождество. У нас были два выходных, 24-го и 25-го, и он решил провести время с семьёй. Но его не было в Чили.

Что касается его будущего, то никто не знает, как оно произойдёт, об этом всегда сложно говорить. Сейчас мы стараемся не заглядывать далеко и сосредоточены на том, чтобы выиграть ближайший матч с теми игроками, кто готов бороться за команду. Это не гарантирует, что они будут долго выступать за „Арсенал“, но пока футболист в команде, он должен играть на максимуме своих возможностей».