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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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«Севилья» объявила о назначении Монтеллы

вчера, 20:34

«Севилья» официально подтвердила, что достигла принципиального соглашения с итальянцем Винченцо Монтеллой о назначении того на пост главного тренера андалусийцев.

Монтелла, который еще связан контрактом с «Миланом», завтра расторгнет соглашение с «россонери», а затем подпишет контракт с «Севильей». Договор с испанским клубом будет рассчитан до июня 2019 года. Предполагается, что уже в субботу Монтелла приступит к своим обязанностям.

Информация о том, кто войдет в новый тренерский штаб «Севильи», появится позже.

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Все комментарии
Bars kg
Bars kg
сегодня в 05:51
Андалусию на дно потянуло?
Sadjon
Sadjon
сегодня в 05:26
Удачи ему, довольно таки неожиданно....
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 01:38
растет новый тренеришка для спартака
777dimon86
777dimon86
сегодня в 01:24
Вот теперь будет видно хороший он тренер или физрук. А то работа в нынешнем Милане не показатель, там такой бардак.
13 RUS
13 RUS
вчера в 22:33
Удачи!
3ton
3ton
вчера в 22:08
Хороший тренер
Севилья явно прибавит с ним
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 22:03
Зря тут злорадствуют. Скоро итальянец нагнёт цыганву.
Tommy Lee
Tommy Lee
вчера в 21:22
Мазохисты какие то
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
вчера в 21:20
Севилья- самоубийцы
Одно слово румын
Одно слово румын
вчера в 21:12
Жаль Севилью
FROLL 001
FROLL 001 ответил tenriz
вчера в 21:10
tenriz:
Как попасть на старый сайт - у меня пропала кнопка
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
VIPded
VIPded
вчера в 21:10
Забавно... Уволенного (почти) Монтеллу принимает клуб, идущий и в ЛЧ, и в Премьере практически вровень с мадридским Реалом...
Storm-Shadow
Storm-Shadow
вчера в 20:59
Верните старый сайт!!!
forever4parma
forever4parma
вчера в 20:53
Думаю не надолго
tenriz
tenriz
вчера в 20:50
Как попасть на старый сайт - у меня пропала кнопка
FILL3286
FILL3286
вчера в 20:36
Цирк продолжится!
Физрук поменял физрука)!
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