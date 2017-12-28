«Севилья» объявила о назначении Монтеллы

«Севилья» официально подтвердила, что достигла принципиального соглашения с итальянцем Винченцо Монтеллой о назначении того на пост главного тренера андалусийцев.

Монтелла, который еще связан контрактом с «Миланом», завтра расторгнет соглашение с «россонери», а затем подпишет контракт с «Севильей». Договор с испанским клубом будет рассчитан до июня 2019 года. Предполагается, что уже в субботу Монтелла приступит к своим обязанностям.

Информация о том, кто войдет в новый тренерский штаб «Севильи», появится позже.