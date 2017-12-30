Титов считает ФНЛ самым сложным турниром в Европе

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов, который сейчас работает тренером в «Енисее», назвал самую сложную лигу в Европе:

«Турнир ФНЛ – самый сложный в Европе. Посмотрите, сколько перелетов и какое количество матчей. Недельных циклов почти нет, и готовить команду очень трудно. Для полного восстановления нужны 72 часа, а их не бывает! И не только у „Енисея“, а у всех команд. Хорошо, что из Красноярска есть прямые рейсы в 6-7 городов, где проходят матчи ФНЛ: Москву, Краснодар, Тюмень, Томск, Новосибирск… Но если игра в Нижнем Новгороде, то приходится выбирать, как добираться от Москвы – на самолете со сменой аэропорта, поезде или автобусе. Но у нас собрались настоящие профессионалы. Никто не жалуется на трудности, все выходят на поле и отрабатывают на все сто процентов.

Первую часть сезона для „Енисея“ оценю на твердую „пятерку“. Даже несмотря на то, что был матч в Тамбове, который мы проиграли 0:5. Он был нужен. После той неудачи и серьезного разговора команда стала другой. Провела оставшиеся встречи на одном дыхании и показывала качественный футбол, который тренерский штаб хочет видеть».

Тренер «Оренбурга» Темури Кецбая ранее отмечал, что ФНЛ не слабее Чемпионшипа.