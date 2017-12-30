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    Кто был лучшим тренером первой части сезона РФПЛ?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 Идет второй тайм, 80’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 Идет второй тайм, 82’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 4.85 9.5
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.18 3.45 3.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.3 3.75 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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Титов считает ФНЛ самым сложным турниром в Европе

сегодня, 15:29

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов, который сейчас работает тренером в «Енисее», назвал самую сложную лигу в Европе:

«Турнир ФНЛ – самый сложный в Европе. Посмотрите, сколько перелетов и какое количество матчей. Недельных циклов почти нет, и готовить команду очень трудно. Для полного восстановления нужны 72 часа, а их не бывает! И не только у „Енисея“, а у всех команд. Хорошо, что из Красноярска есть прямые рейсы в 6-7 городов, где проходят матчи ФНЛ: Москву, Краснодар, Тюмень, Томск, Новосибирск… Но если игра в Нижнем Новгороде, то приходится выбирать, как добираться от Москвы – на самолете со сменой аэропорта, поезде или автобусе. Но у нас собрались настоящие профессионалы. Никто не жалуется на трудности, все выходят на поле и отрабатывают на все сто процентов.

Первую часть сезона для „Енисея“ оценю на твердую „пятерку“. Даже несмотря на то, что был матч в Тамбове, который мы проиграли 0:5. Он был нужен. После той неудачи и серьезного разговора команда стала другой. Провела оставшиеся встречи на одном дыхании и показывала качественный футбол, который тренерский штаб хочет видеть».

Тренер «Оренбурга» Темури Кецбая ранее отмечал, что ФНЛ не слабее Чемпионшипа.

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Все комментарии
cska.78
cska.78 ответил obana777
сегодня в 19:37
obana777:
Что-то ты не последователен. На всех веках поливаешь г-ном Спартак и спартаковцев, а тут давайте тащите Енисей в вышку, может тебе напомнить, что это красно-белые, которые всегда ими были и будут.
И смотри за своим г....м, которое льется из тебя!
cska.78
cska.78 ответил obana777
сегодня в 19:36
obana777:
Что-то ты не последователен. На всех веках поливаешь г-ном Спартак и спартаковцев, а тут давайте тащите Енисей в вышку, может тебе напомнить, что это красно-белые, которые всегда ими были и будут.
Обама, Енисей команда из моего города, так что проходи мимо!
obana777
obana777 ответил cska.78
сегодня в 19:19
cska.78:
Сложный, или нет, но вы там с Аленичевым тащите Енисей в вышку :)
Что-то ты не последователен. На всех веках поливаешь г-ном Спартак и спартаковцев, а тут давайте тащите Енисей в вышку, может тебе напомнить, что это красно-белые, которые всегда ими были и будут.
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 16:28
Спартак любит сложности, в ФНЛ ему самое место.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 16:26
Может быть, может быть.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 16:17
Я согласен с Титовым
benderivan
benderivan
сегодня в 15:44
Ну не знаю, у нас тут во дворе мужики играли друг с другом, вот это был самый сложный турнир, я считаю.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:37
Не самый конкурентно способный турнир, уменьшить количество команд, будет больше времени, другого варианта нет, раз страна у нас огромная
cska.78
cska.78
сегодня в 15:34
Сложный, или нет, но вы там с Аленичевым тащите Енисей в вышку :)
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 15:34
Дайте ему хоть огурцом занюхать.
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