Панченко: «Я сразу решил, что не стану отдыхать»

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко, возвращения которого в команде очень ждут, почти оправился от травмы и находится в прекрасном расположении духа:

«Все отлично! Настроение и состояние - хорошие. Провел в Италии два месяца из трех восстановительных. Уже работаю на поле, много бегаю, бью по воротам. Делаю тесты: на силу, на выносливость, бег, прыжки. Профессор Марьяни остался доволен. Говорит, что мне нужно заняться аэробной работой, подтянуться физически, восстановить дыхание. Еще он сказал, что я могу приступить к тренировкам в общей группе.

В первую очередь, скорость восстановления зависит от организма. В Италии я был в клинике каждый день, видел много случаев, когда люди и спустя полгода хромали. Что касается меня, то я сразу поставил себе цель как можно скорее вернуться на поле. Поэтому я усердно работаю над мышцами, ускоряю этот процесс. Если бы мой организм не позволял этого делать, вполне вероятно, что все могло бы затянуться. Наши врачи сразу определили меня в Италию к профессору Марьяни. Ведь он – профессор, не просто хирург. Он в этом разбирается. Для него сделать такую сложную операцию на колене – все равно, что ногти постричь.

Когда я только получил травму, конечно, настроение было упадническое. Ведь я выбыл на целых шесть месяцев, может, и больше. Но сейчас прошло всего три с лишним месяца, а никаких ощущений от травмы не осталось. Колено стабильное. Что может быть лучше? Жду – не дождусь начала сборов, хочу начать тренироваться с командой.

Отпуска у меня не было, потому что я сразу решил, что не стану отдыхать, а буду активно восстанавливаться, возвращаться в форму. Только недавно вернулся из Италии, уже успел потренироваться на базе. Понятно, что в первые дни праздников все тренажерные залы будут закрыты, но затем я постараюсь тренироваться хотя бы через день, чтобы не терять то, что наработал за эти три месяца».