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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 Идет второй тайм, 81’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 Идет второй тайм, 83’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 4.85 9.5
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.18 3.45 3.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.3 3.75 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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Романцев подвел итоги уходящего года

сегодня, 12:19

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев подвел итоги уходящего года, а также поздравил всех болельщиков «красно-белых» с наступающими праздниками.

«Мне кажется, этот год несколько спорный получился. Очень обнадёживает концовка, в которой ребята снова вспомнили, что они чемпионы и как нужно играть.

Я хочу поздравить всех футболистов, но, прежде всего, наших болельщиков, потому что, как и в моё время, как и в любые времена, они были главным стимулом и двигателем наших победных матчей. Если вы так же будете поддерживать нашу команду, думаю, что и в следующем году всё будет в порядке. Когда приходишь на стадион и видишь такие трибуны, то играть плохо просто невозможно. Футболистам, конечно, стыдно играть плохо перед такой аудиторией.

Я поздравляю всех тех, кто играет в футбол. Конечно, прежде всего, тех, кто болеет за „Спартак“. Желаю в следующем году продолжить так, как провели они концовку. Мне кажется, если футболисты чаще будут оглядываться на трибуны, они будут лучше играть».

Напомним, что вчера «Спартак» заключил соглашение с полузащитником Николаем Тюниным.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:58
Faustello
Faustello
сегодня в 18:08
Они походу вместе с Глушаком итоги подвели в очереди приёмки стеклотары, интересно кто больше сдал?
Блоссия
Блоссия
сегодня в 16:26
мудрые интеллигентные слова от достойного человека.
С наступающим и Олегу Ивановичу всех благ в следующем году, как и всем красно-белым!
cаp
cаp ответил ЮЗИК
сегодня в 16:09
ЮЗИК:
Присоеденяюсь к поздравлениям, Спартак лучший!
Лучший! С праздниками всех!
korn3512
korn3512
сегодня в 16:00
    kust07
    kust07
    сегодня в 15:54
    Если футболисты будут чаще оглядываться на трибуны,ворон считать они будут,а не лучше играть.
    удав
    удав
    сегодня в 15:46
    Романцев подвел итоги -"за год выпил 14ящиков водки,22ящика пива и дал окло100 посталкогольных интервью"
    cska.78
    cska.78 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 15:38
    AntiherQ1488:
    Ревнуешь, что твоя аватарка больше не самая красивая?))
    Ты же уехал пьянствовать, а сам тут :) Не ревную, каждому свое :)
    Суеверный
    Суеверный
    сегодня в 15:36
    Всех с Наступающим. Все едино "поднажмем" вместе. Хоть армейцы, хоть спартаковцы, хоть динамовцы, хоть зенитовцы хоть с приверженцами почти всех команд. Почти (за исключением не более счетного множества). Потому что в ряде стран "поднажать" есть преступление. Это их дела.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил cska.78
    сегодня в 15:34
    cska.78:
    Спартачиху Обаму надо будет обязательно поздравить, хоть аватарку сообразила наконец-то :)
    Ревнуешь, что твоя аватарка больше не самая красивая?))
    cska.78
    cska.78 ответил Литейный 4
    сегодня в 15:30
    Литейный 4:
    Надо не забыть поздравить завтра девчонок спартаковских на Соккере.
    Спартачиху Обаму надо будет обязательно поздравить, хоть аватарку сообразила наконец-то :)
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 15:26
    Ладно, всех с наступающим)) Поехал я пьянствовать) И особенно модераторов) Терпеть нас, читать весь этот бред, что мы несем, банить. Счастья, здоровья, любви, удачи, крепких нервов ;)
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 15:26
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      сегодня в 15:16
        Кайзер Созе
        Кайзер Созе
        сегодня в 15:16
        И пришол к выводу, что с каждым годом пьёт всё больше и больше
        spartach n1
        spartach n1
        сегодня в 15:14
        Все заведующие чемпиону дружно полыхнули ))
        NEADEKVAT
        NEADEKVAT ответил AntiherQ1488
        сегодня в 15:11
        AntiherQ1488:
        А с учетом всех клонов, даже игнором от его не отделаешься)) Ну нравится ему самолайканье. Соккер - это ж не вся жизнь) Вот я щас на корпоратив поеду, кто то свою жену отлюбит, а Степка - создаст пару новых клонов. Кому что)
        Кто-то чужую жену, кто-то друга, и вообще всяко бывает)))
        Беланов
        Беланов ответил Шуnя771
        сегодня в 15:10
        Шуnя771:
        Я поздравляю всех тех, кто играет в футбол... Т.е. лыжников не поздравляет!
        Гимнасткам виднее )))
        Мальвинка
        Мальвинка ответил AntiherQ1488
        сегодня в 14:58
        ))))))) спасибо,ты сделал мой день,мне так не хватало положительных эмоций)))) -"то самое"))))))))))) ахахахаха!!!!!!!
        AntiherQ1488
        AntiherQ1488 ответил Мальвинка
        сегодня в 14:55
        Мальвинка:
        А Назар что в это время сделает?
        Я у него в игноре, за небольшую нетолерантность, но думаю да, то самое.
        Самое интересное, что после сего действия, барашка нельзя кушать, но можно продать соседу. Так и меняются))
        Мальвинка
        Мальвинка ответил AntiherQ1488
        сегодня в 14:53
        А Назар что в это время сделает?
        AntiherQ1488
        AntiherQ1488 ответил Литейный 4
        сегодня в 14:50
        Литейный 4:
        Чужие хлеба спать не дают? :)
        Развлекайся как хочешь) Я уже привык, мне все равно))
        Литейный 4
        Литейный 4 ответил AntiherQ1488
        сегодня в 14:37
        AntiherQ1488:
        А с учетом всех клонов, даже игнором от его не отделаешься)) Ну нравится ему самолайканье. Соккер - это ж не вся жизнь) Вот я щас на корпоратив поеду, кто то свою жену отлюбит, а Степка - создаст пару новых клонов. Кому что)
        Чужие хлеба спать не дают? :)
        benderivan
        benderivan
        сегодня в 14:36
        Я вообще не понимаю куда жать на этом сайте, чтобы что-то посмотреть. Как тут посмотреть, например, полное расписание игр на сегодня. Ни 66 не понятно. Какие-то фотоотчеты бесполезные, блоги, реклама везде. С телефона вообще забейте.
        Литейный 4
        Литейный 4 ответил Mяyчeло
        сегодня в 14:35
        Mяyчeло:
        вон вылез с моей авой. лучше бы шёл с друзьями пиво пить.
          ЮЗИК
          ЮЗИК
          сегодня в 14:35
          Присоеденяюсь к поздравлениям, Спартак лучший!
          Литейный 4
          Литейный 4 ответил Клон Клона
          сегодня в 14:34
          Клон Клона:
          Заполонил сайт Мяучело.
          И не говори. Их у него штук 8, если не больше! :))))
          Mяyчeло
          Mяyчeло ответил AntiherQ1488
          сегодня в 14:32
          AntiherQ1488:
          А с учетом всех клонов, даже игнором от его не отделаешься)) Ну нравится ему самолайканье. Соккер - это ж не вся жизнь) Вот я щас на корпоратив поеду, кто то свою жену отлюбит, а Степка - создаст пару новых клонов. Кому что)
            Клон Клона
            Клон Клона
            сегодня в 14:29
            Заполонил сайт Мяучело.
            korn3512
            korn3512 ответил Литейный 4
            сегодня в 14:25
            Здорова! Поживем увидим!
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