Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев подвел итоги уходящего года, а также поздравил всех болельщиков «красно-белых» с наступающими праздниками.

«Мне кажется, этот год несколько спорный получился. Очень обнадёживает концовка, в которой ребята снова вспомнили, что они чемпионы и как нужно играть.

Я хочу поздравить всех футболистов, но, прежде всего, наших болельщиков, потому что, как и в моё время, как и в любые времена, они были главным стимулом и двигателем наших победных матчей. Если вы так же будете поддерживать нашу команду, думаю, что и в следующем году всё будет в порядке. Когда приходишь на стадион и видишь такие трибуны, то играть плохо просто невозможно. Футболистам, конечно, стыдно играть плохо перед такой аудиторией.

Я поздравляю всех тех, кто играет в футбол. Конечно, прежде всего, тех, кто болеет за „Спартак“. Желаю в следующем году продолжить так, как провели они концовку. Мне кажется, если футболисты чаще будут оглядываться на трибуны, они будут лучше играть».

Напомним, что вчера «Спартак» заключил соглашение с полузащитником Николаем Тюниным.